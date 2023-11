Black Friday Week: fino al 70% su oggetti di arredo ed elettrodomestici per la casa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday si terrà venerdì 24 novembre 2023 e durerà 24 ore. Si tratta dell'evento commerciale più atteso dell'inverno in cui è possibile usufruire di sconti super vantaggiosi su prodotti di diverse categorie merceologiche, tra cui materassi, topper ed elettrodomestici per la casa. In occasione del Black Friday, però, le offerte su Amazon e altri e-commerce inizieranno a partire da venerdì 17 fino a lunedì 27 novembre, il giorno in cui si terrà il Cyber Monday. Se desideri arredare casa senza spendere troppo, approfitta quindi dei saldi in occasione del venerdì nero.

Vediamo le migliori offerte su materassi, cuscini, topper, elettrodomestici e complementi d'arredo per la casa.

Fino al 70% di sconto su tutti i prodotti di Emma Materasso

Ecco quali sono le offerte migliori su materassi, cuscini e topper firmati Emma. Gli sconti, in occasione del Black Friday, arriveranno fino al 70%.

-il 70% di sconto sul Materasso Emma Hybrid Luxe: provvisto di un intero strato di memory foam e della tecnologia termoregolatrice ThermoSync, questo materasso firmato Emma garantisce il perfetto allineamento spinale grazie alla sua conformazione multizone, che permette al tessuto di adattarsi a qualsiasi curva e movimento del corpo. Si tratta quindi della soluzione perfetta per le coppie, perché dissipa il calore in eccesso e offre un supporto individuale;

-il 50% sul Cuscino Memory Foam Emma: con 3 strati rimovibili di rigidità e consistenza diverse, questo cuscino permette di regolare l'altezza a seconda della posizione che il corpo assume durante la notte. Grazie al suo design innovativo e alla tecnologica memory foam, inoltre, consente di prevenire i dolori cervicali, adattandosi perfettamente al collo;

-il 40% sul Topper Emma: utile per migliorare il supporto e la durabilità del materasso, questo topper firmato Emma è realizzato in fibra climatizzata UltraDry, che consente di dissipare il calore in eccesso e l'umidità. Il topper è lavabile in lavatrice a 40° C;

-il 10% sul Kit Letto Contenitore Microfibra + Materasso Hybrid Luxe gratis: dotato di un pratico vano contenitore alto 15 cm, il letto in microfibra di Emma è un articolo perfetto per organizzare al meglio la propria camera da letto. Nel vano, infatti, possono essere riposti comodamente indumenti, scarpe e piumoni. Inoltre, incluso nel prezzo troverete anche l'Hybrid Luxe: il materasso che garantisce un riposo sereno, grazie al suo strato in memory foam dotato di particelle rinfrescanti.

Fino al 24% di sconto sugli elettrodomestici per la casa

Ecco quali sono gli sconti sugli elettrodomestici per la casa in occasione del venerdì nero.

Fino al 35% di sconto sull'arredamento per la casa

Ecco quali sono gli sconti sui complementi d'arredo per la casa.