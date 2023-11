Cyber Monday: fino al 63% di sconto su spazzolini elettrici e idropusori per adulti e bambini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È arrivato il Cyber Monday, l'evento dedicato agli sconti che conclude la settimana del Black Friday. Fino alla mezzanotte di oggi, 27 novembre 2023, sarà possibile trovare in offerta tantissimi prodotti, anche quelli dedicati alla cura e all'igiene personale, come gli spazzolini elettrici e gli idropulsori.

Se desiderate acquistare per voi uno di questi prodotti o regalarne uno per Natale, approfittate quindi delle offerte su Amazon in occasione del Cyber Monday.

Per aiutarvi a scegliere, abbiamo selezionato per voi 10 spazzolini elettrici e idropulsori firmati Oral-B per adulti e bambini in offerta.

I migliori sconti sugli spazzolini elettrici e idropulsori di Oral-B per adulti e bambini

Usare uno spazzolino elettrico vuol dire avere avere denti più sani, oltre che più bianchi e puliti. Ma quali sono i migliori sconti sugli spazzolini elettrici e idropulsori? Ecco una selezione di prodotti firmati Oral-B che è possibile acquistare oggi in offerta in occasione del Cyber Monday.

-il 63% di sconto sullo spazzolino elettrico ricaricabile smart 4500 di Oral-B: dotato di una batteria che dura oltre due settimane, questo spazzolino elettrico sbianca i denti e protegge le gengive, fornendo consigli su come spazzolare i denti in tempo reale.

-il 52% di sconto sullo spazzolino elettrico ricaricabile iO 6 di Oral-B: con 5 modalità di pulizia intelligenti, questo prodotto riconosce lo stile di spazzolamento e fornisce utili indicazioni per pulire i denti nel migliore dei modi.

-il 47% di sconto sullo spazzolino elettrico ricaricabile iO 5N firmato Oral-B: grazie all'app Oral-B potenziata con IA, questo spazzolino monitora la modalità di spazzolamento e segnala qual è la corretta pressione da applicare sui denti.

-il 40% di sconto sullo spazzolino elettrico ricaricabile iO 10 Nero di Oral-B: questo spazzolino elettrico di Oral-B garantisce gengive più sane e denti più bianchi rispetto allo spazzolino tradizionale, combinando l'esclusiva testina rotonda con micro-vibrazioni e oscillazioni delicate.

-il 33% di sconto sull'idropulsore di Oral-B con spazzolino elettrico Pro Series 1: provvisto di 5 modalità di pressione dell'acqua, questo idropulsore sfrutta la tecnologia delle microbollicine per fermare lo sviluppo della placca.

-il 32% di sconto sullo spazzolino elettrico iO 6N di Oral-B: provvisto di una spia colorata, questo dispositivo ti avvisa se stai spazzolando correttamente o meno i denti.

-il 32% di sconto sull'idropulsore Healt Center di Oral-B: questo idropulsore rimuove i residui di cibo tra i denti, massaggiando le gengive delicatamente.

-il 30% di sconto sullo spazzolino elettrico ricaricabile junior di Oral-B: per i bambini dai sei anni in su, questo spazzolino elettrico è dotato di 3 modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, denti sensibili e denti lucidi) e fa una pausa per avvisare il bambino quando è arrivato il momento di cambiare la zona che sta spazzolando.

-il 20% sullo spazzolino elettrico ricaricabile di Frozen firmato Oral-B: adatto ai bambini dai tre anni in su, questo spazzolino elettrico è provvisto di una testina rotonda con setole molto morbide, per garantire una pulizia dei denti efficace e delicata.

-il 16% sullo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Vitality Pro: provvisto di tre modalità di spazzolamento, questo spazzolino elettrico avverte con una spia gialla chi lo utilizza quando è arrivato il momento di cambiare la testina.

