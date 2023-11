Settimana del Black Friday: sconti sui migliori dispositivi per la cura della persona fino al 40%

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire da oggi 17 novembre fino al 27 novembre, su Amazon sono attive le offerte legate al Black Friday. Infatti, anche se il venerdì nero cade il 24 novembre, la famosa piattaforma e-commerce fa partire gli sconti con una settimana di anticipo e li mantiene attivi fino al Cyber Monday.

Le categorie merceologiche coinvolte nelle offerte sono numerose; tra queste, anche quella in cui sono compresi i prodotti utili per la cura della persona. Per esempio, potete approfittarne per acquistare ad un prezzo ribassato un nuovo spazzolino elettrico, un epilatore a luce pulsata o un rasoio elettrico. A tal proposito, i migliori marchi a cui affidarsi sono sicuramente Oral-B e Braun, che propongono modelli di ultima generazione, altamente tecnologici e sicuri.

Spazzolino Elettrico Oral-B iO 10: questo ed altri spazzolini elettrici al 35% di sconto

-35% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 10, realizzato con una rivoluzionaria tecnologia magnetica che garantisce una pulizia profonda e completa anche grazie alla possibilità di spazzolare con sette modalità differenti e al monitoraggio 3D delle arcate dentali che guida in tempo reale sui movimenti più giusti da compiere. Tutte le impostazioni attive sono visualizzabili sul display, realizzato a colori. Nella confezione sono compresi una base su cui posizionarlo, la custodia da viaggio e una testina di ricambio.

In alternativa, ecco quali sono gli altri spazzolini elettrici Oral-B che si possono trovare in sconto in occasione del Black Friday:

Braun Series 9 PRO + e altri rasoi elettrici da barba da comprare ad oltre il 30% di sconto

-35% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 9 PRO +, uno degli ultimi modelli immessi sul mercato dal famoso marchio. Il dispositivo è venduto in confezione con cinque elementi di rasatura, tra cui un rifinitore di precisione, e una custodia da viaggio. Le lame flessibili si muovono sulla pelle senza irritarla, grazie a particolari sensori che regolano la pressione che esercita in modo automatico. La stazione di ricarica SmartCare pulisce, asciuga e ricarica il rasoio, che ha un'ora di autonomia. Può essere utilizzato a secco o sotto l'acqua.

Se questo modello non ti convince del tutto, puoi dare un'occhiata agli altri rasoi elettrici Braun in sconto durante questa settimana del Black Friday 2023:

20% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 e altri modelli a prezzi ribassati per il Black Friday

-25% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9, venduto in confezione con testina rasoio e accessorio massaggiante, oltre che con una confezione da viaggio. Le quaranta pinzette con tecnologia MicroGrip fanno sì che la pelle rimanga liscia per settimane. L'impugnatura è ergonomica e antiscivolo, ideale per muovere per un tempo prolungato il dispositivo senza alcuna difficoltà. Può essere utilizzato sia fuori che dentro l'acqua, in base alla propria comodità e alle proprie necessità.

In alternativa, puoi valutare altri modelli di epilatori elettrici Braun in sconto in occasione del venerdì nero: