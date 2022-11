Black Friday Week 2022: fino al 60% di sconto su epilatori, rasoi elettrici e spazzolini Smart

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quest'anno il Black Friday di Amazon arriva in anticipo: dal 18 al 28 novembre 2022 c'è infatti la Black Friday Week, 7 giorni di sconti e promozioni che anticipano il venerdì nero, il 25 novembre. La Settimana del Black Friday è un'ottima occasione per acquistare quei prodotti a cui puntiamo da un po' ad un prezzo più che vantaggioso, perché il costo dei prodotti è spesso di molto inferiore rispetto a quello di listino.

È il caso di epilatori e rasoi elettrici Braun e spazzolini Smart Oral-B: sul noto e-commerce i modelli più amati sono infatti proposti con sconti fino al 60%. Per aiutarvi ad individuare le promozioni migliori abbiamo selezionato 15 prodotti, 5 per ogni categoria, sia per uomo che per donna.

Epilatori, rasoi elettrici e spazzolini Smart in sconto per la Black Friday Week 2022

Ecco dunque gli sconti più interessanti che abbiamo individuato: epilatori elettrici e a luce pulsata come il Braun Silk-épil 9 Flex o il Braun Silk-expert Pro 3, rasoi elettrici come Braun Series 9 Pro e spazzolini Smart tra cui l'Oral- B Genius X o l'iO Series 10.

-63% di sconto su Oral-B 4-4500N Black Edition: la Black Edition di questo spazzolino Oral-B comprende due testine intercambiabili, un manico Bluetooth, una custodia da viaggio e un dentifricio Gengive & Smalto Repair.

-61% di sconto su Oral-B Genius X: custodia da viaggio inclusa anche per il Genius X, dotato di intelligenza artificiale che riconosce le abitudini di spazzolamento di chi lo utilizza e fornisce consigli per una pulizia ottimale del cavo orale.

-60% di sconto su Oral-B iO Series 6N: le due testine pulenti con tecnologia magnetica, l'intelligenza artificiale e il display interattivo fanno dell'Oral-B iO Series 6N uno degli spazzolini smart di ultima generazione più completi.

-54% di sconto su Oral-B Pro 3-3900N: doppio manico, rosa e nero, e due testine per la coppia di spazzolini Pro 3, perfetti da usare in due. Offrono la possibilità di scegliere tra 3 modalità di spazzolamento e hanno il controllo della pressione di spazzolamento delle gengive integrato.

-50% di sconto su Braun All-in-One Trimmer 5 MGK5380: passiamo al trimmer 10-in-1 Braun con 7 accessori, perfetto per radere e rifinire barba e capelli ma anche per eliminare i peli da naso, orecchie e altre zone di viso e corpo.

-50% di sconto su Braun Face Spa 851V: il Braun Face Spa è un epilatore viso completo, in grado non solo di eliminare i peli più corti ma anche di pulire e rivitalizzare la pelle grazie agli accessori inclusi. La confezione comprende anche pochette e specchietto.

-47% di sconto su Braun Series 6 61-N1200s: Wet&Dry e ricaricabile, questo rasoio elettrico Braun è senza fili, con testina SensoFlex delicata sulla pelle e tecnologia AutoSense che rileva la densità della barba adattando automaticamente la potenza di taglio.

-46% di sconto su Braun Series 9 Pro 9417s: migliorato rispetto alla Serie 9, questo rasoio Braun S9 Pro ha la testina ProHead che cattura anche i peli corti o difficili da raggiungere, è 100% impermeabile e viene spedito con custodia da viaggio in tessuto.

-45% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex Beauty Set: facile da usare anche sotto la doccia, l'epilatore Braun Silk-épil 9 Flex ha 40 pinzette con tecnologia MicroGrip e due accessori per radere e massaggiare la pelle. Il set include anche il FaceSpa per la cura del viso.

-43% di sconto su Braun BodyGroomer 5 BG5350: efficace ma allo stesso tempo delicato, questo rasoio per il corpo è adatto anche alle aree sensibili, perché i due accessori inclusi consentono di regolare la profondità di rasatura. È inoltre 100% impermeabile.

-41% di sconto su Braun Silk-épil 9 9-720: uno dei modelli Braun più venduti, facile da usare, comodo da impugnare e preciso nell'epilazione grazie alla luce Smartlight. Ha 40 pinzette MicroGrip ed è Wet&Dry, 100% impermeabile.

-40% di sconto su Oral-B iO Series 10: il nuovissimo Oral-B iO Series 10 con tecnologia sonica, che offre ben 7 modalità di pulizia e grazie all'intelligenza artificiale è in grado di eseguire il monitoraggio 3D dei denti per garantire una pulizia completa.

-38% di sconto su Braun Silk-expert Pro 3 PL3139: fino a 100 impulsi al minuto fanno dell'epilatore a luce pulsata Silk-expert Pro 3 di Braun un'ottima alternativa al laser, in grado di ridurre i peli su gambe, ascelle e zona bikini in soli 3 mesi.

-33% di sconto su Braun Silk-épil 5 5-620: ideale per chi utilizza un epilatore per la prima volta perché delicato sulla pelle, il Silk-épil 5 ha 28 pinzette MicroGrip e cappuccio massaggiante ad alta frequenza che riduce la sensazione di dolore.

-22% di sconto su Braun Series 8 8463cc: chiudiamo con il rasoio elettrico Braun Series 8, dotato di tecnologia sonica Braun che assicura una rasatura delicata ma profonda. Inclusa anche la Stazione SmartCare per igienizzare e lubrificare il rasoio dopo ogni utilizzo.