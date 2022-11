Aspettando il Black Friday 2022: fino al 60% di sconto su dispositivi di bellezza e igiene orale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday, la giornata di sconti più importante dell'anno, è alle porte, e già cominciano le prime imperdibili promozioni. Nell'attesa che arrivi il 25 novembre 2022, Amazon offre tante occasioni su dispositivi di bellezza e per l'igiene orale.

Perché, dunque, non approfittarne? La cura della persona, infatti, richiede gli strumenti giusti: uno spazzolino elettrico che vi consenta di avere denti bianchi e gengive protette, un rasoio per lo styling della barba oppure un epilatore, perfetto per rimuovere i peli superflui e sfoggiare una pelle sempre liscia e radiosa.

Di seguito, vi presentiamo le offerte più vantaggiose su spazzolini smart, rasoi ed epilatori elettrici, Braun e Oral-B, in sconto fino al 63% in vista del tanto atteso Black Friday 2022.

Sconti fino al 63% su spazzolini smart, rasoi ed epilatori elettrici

Quali sono, dunque, le migliori promozioni su dispositivi per la rasatura e l'igiene orale? Ecco una selezione delle offerte Amazon più convenienti su tantissimi articoli, in sconto fino al 63%: dagli spazzolini elettrici Oral-B iO, ai rasoi elettrici Braun, passando per gli epilatori elettrici e a luce pulsata Braun e non solo.

-63% sullo Spazzolino elettrico Smart 4 4500 CrossAction di Oral-B: ideale per avere un cavo orale sempre pulito e igienizzato, questo spazzolino elettrico è dotato di un manico ergonomico, in grado di guidare al meglio la pulizia. Consente di rimuovere dai denti placca e macchie superficiali ed è provvisto di sensore di pressione, progettato per avvisare nel caso in cui lo spazzolamento diventi troppo energico.

-45% sullo Spazzolino elettrico Oral-B iO 9n: caratterizzato da una tecnologia magnetica, questo spazzolino elettrico combina l'efficacia della classica testina tonda alle delicate microvibrazioni, per offrire una pulizia completa e una sensazione di freschezza prolungata. In più, permette di scegliere tra 7 modalità di spazzolamento, dalla pulizia quotidiana a quella sbiancante o per i denti ultra sensibili.

-41% sull'Epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5 PL5157: perfetto per ridurre i peli in sole 4 settimane, questo epilatore a luce pulsata assicura un risultato professionale e sicuro. Infatti, si adatta in automatico e di continuo alla tonalità della pelle. Emette 125 impulsi al minuto ed è ideale anche per le zone più sensibili di viso e corpo. Infine, include 1 testina di precisione e 1 rasoio Venus Swirl Extra Smooth.

-40% sul Rasoio elettrico Braun Serie 7 71-S4200cs: per sfoggiare una barba sempre ordinata e ben rifinita, questo rasoio elettrico di Braun è dotato di una testina rotante, in grado di raggiungere anche i punti più nascosti del viso. In più, grazie alla tecnologia AutoSense, rileva la densità della barba e regola di conseguenza la potenza di rasatura. Infine, si configura come un dispositivo 100% impermeabile, ideale da utilizzare sia a secco che su pelle bagnata.

-40% sull'Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 9-980: caratterizzato da una testina più ampia rispetto ai modelli precedenti, questo epilatore funziona mediante l'innovativa tecnologia SensoSmart. Infatti, è in grado di guidare l'epilazione, in modo da eliminare anche i peli più corti senza esercitare troppa pressione. Infine, include 13 accessori e 2 spazzole esfolianti, utili a ridurre la formazione dei peli incarniti.

-37% sullo Spazzolino elettrico Oral-B Pro 600: per avere denti bianchi, puliti e igienizzati, non c'è dispositivo migliore di uno spazzolino elettrico, in grado di rimuovere il 100% di placca in più rispetto a quello manuale. In particolare, il Pro 600 guida la pulizia del cavo orale mediante il sensore di pressione, il timer di 2 minuti e la classica testina tonda. Si tratta di un modello di base, ottimo anche per chi non ha mai utilizzato uno spazzolino elettrico.

-37% sul Rasoio elettrico Braun Serie 5 50-B1000s: per una rasatura veloce e precisa al tempo stesso, questo rasoio elettrico è provvisto di 3 lame flessibili, in grado di adattarsi perfettamente ai contorni del viso. È ottimo sia su pelle asciutta che bagnata e consente di personalizzare la rasatura sostituendo il rasoio della testina. Infine, ha un design compatto e maneggevole che ne facilita l'utilizzo.

-36% sull'Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 Flex: ottimo non solo per rimuovere i peli, ma anche i per massaggiare l'area trattata, questo epilatore include anche un accessorio massaggiante. È caratterizzato da una testina completamente flessibile, provvista di ben 40 pinzette, e da un'impugnatura ergonomica e antiscivolo, ideale per la depilazione sotto la doccia. Infine, grazie alla tecnologia SensoSmart, guida la pressione durante la rasatura.

-34% sull'Epilatore Silk-épil 9-725 di Braun: provvisto di ampia testina flessibile e tecnologia MicroGrip, questo epilatore assicura una pelle liscia per settimane. In più, è impermeabile al 100% e può essere utilizzato anche in vasca o sotto la doccia. È adatto anche alle aree sensibili, per le quali è prevista una speciale testina radente, più delicata sulla cute.

-30% sullo Spazzolino elettrico iO series 10 di Oral-B: ideale non soltanto per denti più bianchi e puliti, ma anche per gengive più protette, questo spazzolino elettrico coniuga l'esclusiva testina rotonda alle microvibrazioni, che assicurano una pulizia profonda e accurata. In più, funziona mediante intelligenza artificiale, che monitora e guida l'andamento dello spazzolamento. Infine, presenta un sensore di pressione intelligente e 7 opzioni di pulizia.

-29% sul Regolabarba e Tagliacapelli 10 in 1 di Braun: in grado di racchiudere 10 funzioni in un unico dispositivo, questo regolabarba Braun è adatto ai peli di barba, viso, naso e orecchie, e include anche un rasoio Gillette Fusion5 ProGlide. In più, funge anche da tagliacapelli, grazie alle lame affilate e alle 13 impostazioni di lunghezza.

-23% sul Rasoio elettrico e accessori Braun Serie 5 50-B4650cs: adatto sia all'uso a secco che sotto la doccia, questo rasoio elettrico di Braun garantisce una rasatura efficace e rapida. Infatti, monta 3 lame flessibili, progettate per adattarsi ai contorni del viso. Funziona con batteria Li-Ion di lunga durata e include un accessorio regolabarba e un rifinitore corpo.