Offerte di primavera: fino al 41% di sconto su rasoi elettrici ed epilatori per un look perfetto

Rasoi ed epilatori elettrici rappresentano gli strumenti ideali per curare al meglio viso e corpo di uomini e donne di ogni età. Eppure, puntare a prodotti che sia davvero piacevole usare non è sempre facile: ecco perché abbiamo raccolto per voi le migliori offerte di primavera sui rasoi ed epilatori Braun in sconto fino al 41%, per garantirsi una coccola in più nel trambusto della quotidianità, o per far felice una persona a cui si vuol bene regalando un prodotto di prima qualità e che soddisfi sia per risultati che per comodità d'uso.

Rasoi ed epilatori Braun in offerta: i migliori prodotti per uomo e donna

Andiamo ora a scoprire quali sono le offerte più interessanti sui migliori rasoi ed epilatori elettrici Braun in sconto fino al 41%. Nella lista di prodotti che segue abbiamo incluso modelli per ogni budget e dall'alto rapporto qualità-prezzo, con un occhio puntato su maneggevolezza, tecnologia e risultati d'alto livello.

Le migliori offerte per lui:

-41% per Braun Series XT3: dotato di design sottile e impugnatura antiscivolo, questo rasoio elettrico in offerta è anche un rifinitore e body groomer. Include una lama 4D made-by-Braun di prima qualità, e un corpo impermeabile per usare il rasoio anche in doccia.

-33% per Braun Series 5: questo rasoio elettrico brilla per caratteristiche e soprattutto per il conveniente rapporto qualità–prezzo. Spiccano, tra le varie componenti, le tre lame flessibili per contornare il viso, la batteria Li-Ion ad alta capienza (si parla di un'autonomia da 50 minuti), un corpo impermeabile studiato per essere maneggevole e leggero e, infine, una tecnologia proprietaria di Braun chiamata EasyClean, per una pulizia rapida della testina del rasoio.

-33% per Braun Series 3: questo rasoio elettrico è anche un rifinitore di prima qualità, e lo dimostra con le sue quaranta impostazioni di lunghezza (a intervalli di precisione da 0.5 mm) e con il kit fornito in dotazione, che comprende accessori come un pettine di precisione per barba, uno per capelli, una spazzolina di pulizia e un mini rasoio a lamina. Il tutto, con in confezione anche una pratica custodia.

-30% per Braun Series 7: dotato di un kit di strumenti e accessori tra i più completi della categoria e lame ProBlade, questo Series 7 della Braun spicca anche per l'ottima tecnologia AutoSense, attraverso cui il rasoio punta alla massima uniformità su tutte le aree della pelle. Anche qui, inoltre, troviamo 40 impostazioni di lunghezza con intervalli di precisione da 0.5 mm.

-25% per Braun All-in-One Style Kit Series 5: non soltanto un kit ricco di accessori, ma anche tanta energiabuilt-in. Questo rasoio elettrico Braun, infatti, stupisce per la sua autonomia di 100 minuti. Ottimi, infine, i pettini fissi a 1 e 3 mm, oltre a quelli scorrevoli da barba (con un range di lunghezza che va dai 3 ai 21 mm). A chiudere, un corpo impermeabile, leggero e maneggevole, dunque facilissimo da usare.

Le migliori offerte per lei:

-41% per Braun Beauty Set 9 Flex 9010: questo epilatore con testina flessibile è tra i prodotti più apprezzati della categoria per la tecnologia MicroGrip delle sue 40 pinzette (cui risultati consentono di avere una pelle liscia per ben più di una settimana), la tecnologia SensoSmart per l'autoregolazione della pressione applicata al passaggio sul corpo e per il kit di accessori inclusi, tra cui contiamo una spazzola di pulizia viso e una spugnetta di bellezza. Il corpo dell'epilatore, poi, è antiscivolo e ben maneggevole.

-40% per Braun Beauty Set 9 Deluxe: con questo epilatore Braun abbiamo un set completo di bellezza e rimozione dei peli: si parla infatti di un kit 9-in-1 per viso e corpo per esfoliare, epilare, radere, rifinire, tonificare, detergere e per l'applicazione di creme e trucco. La batteria inclusa offre 50 minuti di autonomia, e il dispositivo è completamente impermeabile.

-32% di sconto per Braun Silk-épil 9-720: facile da utilizzare, dispone di tecnologia MicroGrip applicata alle sue 40 pinzette, per il mantenimento della pelle liscia per intere settimane. L'impugnatura ergonomica con presa antiscivolo, inoltre, lo rende maneggevole e leggero. A ciò si somma la comoda luce Smartlight per una maggiore precisione ad ogni passaggio. Il dispositivo, infine, è completamente impermeabile.

-20 euro per Braun Silk-épil 9 Flex: una testina completamente flessibile e la tecnologia SmartTouch per il trattamento delle aree delicate caratterizzano questo epilatore Braun impermeabile e apprezzato soprattutto per il comfort che è in grado di restituire, rendendo più piacevoli e meno dolorosi tutti i processi dell'epilazione. In confezione troviamo anche un cappuccio rifinitore per le aree sensibili, una spazzola esfoliante e una testina–rasoio.

-20 euro di sconto per Braun Silk-épil 9: i risultati promessi da questo epilatore Braun sono tra i più interessanti: ben 4 settimane di pelle liscia, e tutto grazie alla testina oscillante progettata per agire al meglio anche sulle aree particolarmente sensibili, nonché atta a rintracciare anche peli corti solo 0.5 mm. Anche qui, inoltre, troviamo un piccolo kit di buona qualità, che include una spazzola esfoliante, una testina–rasoio per donna e un cappuccio rifinitore.

