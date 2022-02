Zendaya come una principessa: il maxi abito romantico è un omaggio al leggendario stilista Zendaya è stata tra gli ospiti speciali dei NAACP Image Awards 2022 che si sono tenuti lo scorso weekend. Per l’occasione si è trasformata in una romantica principessa: il suo maxi abito nasconde un dolce omaggio a un leggendario stilista francese.

A cura di Valeria Paglionico

Zendaya è l'attrice più amata e richiesta del momento: sono ormai lontani i tempi in cui era solo una delle tante ragazzine di Disney Channel, ora è una diva e un'indiscussa icona di stile. Nella serie Euphoria ha dato prova non solo delle sue grandi doti da attrice, ha dimostrato anche di essere la regina del trasformismo, non avendo paura di mostrarsi senza neppure un filo di trucco sul viso. Non sorprende, dunque, che sia stata tra gli ospiti di punta dei NAACP Image Awards 2022, stesso evento a cui ha preso parte anche Meghan Markle (meravigliosa in un lungo abito blu e celeste). Per un evento tanto ambito Zendaya è diventata una principessa e ne ha approfittato per rendere omaggio a uno stilista leggendario.

Il look di Zendaya ai NAACP Image Awards 2022

Cosa ha indossato Zendaya ai NAACP Image Awards 2022? Un abito glamour, sontuoso e romantico da vera principessa. Si tratta di un modello strapless con una maxi gonna rosso fuoco e un bustier aderente e bicolor in verde e nero. Per rendere l'outfit ancora più regale, l'attrice ha portato i capelli sciolti, ondulati e tirati all'indietro, mettendo in risalto gli orecchini pendenti di diamanti. Ad attirare tutti i riflettori, però, è stato il vestito: a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è un capo appena lanciato in passerella ma un pezzo d'archivio. A firmarlo è stata la Maison Balmain, che ha voluto "prestarlo" alla giovane attrice per rendere la sua serata davvero speciale.

Il bozzetto dell’abito vintage di Balmain

Perché Zendaya ha indossato l'abito vintage

L'abito Balmain indossato da Zendaya è del 1956, fa parte dell'archivio della Maison, per la precisione di una delle collezioni firmate dal leggendario Pierre Balmain. Sul profilo ufficiale della griffe, infatti, ad accompagnare la foto dell'attrice sono state queste parole: "L'attrice Zendaya incarna una storia d'amore di metà secolo indossando un abito d'archivio Balmain Couture del 1956 per i NAACP Image Awards. La star, seguita da Law Roach e fotografata da Dominic Miller, punta i riflettori sul sontuoso savoir-faire della Maison e sullo storico "New French Style" di Pierre Balmain". Insomma, il look vintage di Zendaya ha dimostrato che l'eleganza non si lega a mode e tendenze di stagione, è senza tempo e non sente affatto il peso "dell'età che avanza".