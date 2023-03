Vittoria Ferragni indossa i suoi primi camperos: è adorabile con gli stivali d’oro Vittoria Lucia Ferragni sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più trendy. Nelle ultime ore, ad esempio, mamma Chiara ha mostrato i suoi primi e adorabili stivali camperos.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata alla "normale" quotidianità milanese e non potrebbe esserne più felice. L'ultimo mese per lei è stato particolarmente dinamico: dopo la fortunata esperienza al Festival di Sanremo, ha partecipato alle Fashion Week che si sono tenute a Milano e a Parigi, spopolando con degli outfit all'insegna del glamour. Ora è lieta di aver temporaneamente "rallentato" il ritmo dei suoi impegni professionali e di potersi godere delle dolci giornate in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Nelle ultime ore è stata proprio la secondogenita ad aver attirato le attenzioni dei followers: ecco per quale motivo.

Vittoria e Leone tornano sui social

In casa Ferragnez è tornato "il sereno": Fedez qualche giorno fa ha spiegato il motivo della sua assenza, mettendo a tacere tutti coloro che avevano insinuato che ci fosse una crisi con Chiara. I due hanno ricominciato a condividere sui social dei dolcissimi siperietti familiari con i figli, incantando i fan con la loro bellezza e con la loro tenerezza. Baby Vittoria, in particolare, sta crescendo a vista d'occhio e sembra essere destinata a diventare un'icona fashion proprio come la mamma. Dopo il look da "dalmata" sfoggiato nei giorni scorsi, questa volta ha lasciato spazio al glamour con un accessorio inedito appena arrivato nel suo armadio.

Baby Vittoria con i camperos

Il nuovo look di Baby Vittoria

Il nuovo outfit di Baby Vittoria? È perfetto per una "influencer in erba" come lei. Mamma Chiara questa mattina le ha fatto indossare un maglioncino blu col colletto Peter Pan e un paio di jeans leggermente strappati sulle gambe, completando il tutto con un paio di stivaletti "metallici" in total gold. Nella didascalia l'imprenditrice ha poi rivelato che si tratta dei primi camperos della bimba, rendendo il look ancora più adorabile. Sebbene abbiano la suola rigida e non in gomma come la maggior parte delle scarpe per bambini, Vittoria si è sentita a perfetto agio, indossandole per giocare tra le mura di casa. Quale sarà il prossimo accessorio glamour che entrerà a far parte del guardaroba della piccola?