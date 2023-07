Vittoria Ferragni con l’acconciatura dell’estate: ora ha le treccine colorate con perline Vittoria Lucia Ferragni è in vacanza con la nonna. Ha cambiato acconciatura: ora ha le treccine colorate con le perline.

A cura di Giusy Dente

Marina Di Guardo ama trascorrere il tempo libero coi nipotini. In questi giorni i piccoli Vittoria e Leone sono stati con lei in vacanza. Ne ha approfittato per portarli con sé in Sardegna, mentre Chiara Ferragni era a Mykonos: l'imprenditrice è volata sull'isola per l'addio al nubilato della sorella Francesca. Tra un bagno al mare e la costruzione di un castello di sabbia, la piccola di casa Ferragnez ha anche cambiato look.

Il look estivo di Vittoria

Ora che i capelli di Vittoria si sono allungati, Chiara Ferragni e sua figlia si somigliano ancora di più. E stavolta non è una parrucca né un trucchetto di fotoritocco, come spesso si è divertito a fare Fedez. L'imprenditrice si diverte a giocare coi capelli biondissimi della bimba e ad acconciarli in modi diversi. All'inizio le mollettine colorate erano le più gettonate per la realizzazione delle pettinature (alcune anche bizzarre).

Ora, invece, le treccine sono diventate il must degli hair look della secondogenita di casa Ferragni. Anche in questo caso, serve solo un po' di fantasia: treccine con i fiocchetti, trecce cucite in diagonale, ci si può sbizzarrire con le idee. Visto che è estate, hanno fatto la loro comparsa le treccine colorate, quelle che di solito sono gettonatissime sulle spiagge.

Vittoria con le treccine colorate

Qual è la tipica acconciatura da spiaggia che desiderano tutte le bambine? Le treccine colorate, ovviamente! Le ha volute anche Vittoria Lucia Ferragni, che sta sfoggiando un look nuovo in questi giorni, decisamente estivo, divertente e sbarazzino. Le treccine colorate vengono realizzate intrecciando attorno alla ciocca di capelli dei fili di cotone. Vittoria ne ha un paio da un lato del viso viso, impreziosite da perline colorate.