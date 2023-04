Baby Vittoria con le trecce cucite, Chiara Ferragni: “Sono gelosa delle sue acconciature” La piccola Vittoria ha i capelli sempre più lunghi e ora sfoggia acconciature con le trecce che fanno invidia anche alla mamma Chiara Ferragni.

A cura di Beatrice Manca

Baby Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è un piccolo idolo dei social: le sue espressioni buffe la rendono irresistibile. La madre, fashion influencer e imprenditrice di moda, si diverte a creare per lei un guardaroba colorato e di tendenza. Ma non sono solo gli abiti ad aver conquistato i social: ora che ha i capelli lunghi, Vittoria sfoggia trecce e codine sempre più elaborate che fanno "invidia" anche a mamma Chiara Ferragni.

La nuova acconciatura di baby Vittoria

La più piccola di casa Ferragni ha appena compiuto due anni e fino a oggi non ha mai tagliato i capelli, che ora le crescono biondi e folti. La madre, in realtà è una rossa naturale: Vittoria invece ha i capelli più lisci e di un bel biondo miele con sfumature naturali. Ora sono della lunghezza giusta per sbizzarrirsi con hairstyle sempre diversi: nelle ultime foto pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni vediamo la bimba con due trecce ‘cucite' in diagonale, in modo da sovrapporsi sulla nuca. "Sono sempre gelosa delle sue acconciature", ha scritto la mamma su Instagram condividendo una faccina emozionata.

Baby Vittoria con le trecce

Baby Vittoria "copia" il cardigan della mamma

Nel carosello di foto condivise dalla madre sui social vediamo Vittoria con un nuovo look: la bimba è avvolta da un maxi cardigan con le frange firmato Alanui, brand specializzato in maglieria di lusso. Chi l'ha ispirata? Proprio la madre Chiara Ferragni, da sempre grande fan e affezionata cliente del brand. L'imprenditrice digitale ne ha sfoggiato uno simile, sui toni del verde e del marrone, per fare un pic nic durante il giorno della Liberazione. Quanto sono adorabile in versione mini me?