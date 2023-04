Chiara Ferragni fiera dei capelli di Vittoria: sono sempre più lunghi e fluenti Vittoria sta crescendo e anche i suoi capelli si stanno allungando a vista d’occhio. Chiara Ferragni lo ha dimostrato con alcuni scatti, dove ha mostrato in primo piano la chioma fluente della bimba.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata in Italia dopo aver trascorso l'ultima settimana in Sudafrica. Ha fatto un safari con tutti gli amici più cari, realizzando finalmente uno dei suoi più grandi sogni. Ha visto alcuni degli animali più belli della savana, ha sfoggiato alcuni look in pieno stile sauvage e ha perso per ben due volte il suo bagaglio: insomma, il viaggio è stato davvero ricco di sorprese (e di imprevisti). La prima cosa che ha fatto una volta rientrata? Ha riabbracciato i piccoli Leone e Vittoria, dando vita a una scena davvero commovente. Sebbene la vacanza sia stata divertente e avventurosa, ha sentito non poco la mancanza dei figli e non sorprende che ora non esiti a dedicargli tutte le sue Stories social.

L'indovinello ai fan di Chiara Ferragni

L'ultima settimana per la piccola Vittoria è stata all'insegna della mattinate papà-figlia: ha fatto i tatuaggi fake, si è improvvisata stylist curando un outfit di Fedez e ha sfoggiato un adorabile ciucciotto fluorescente. Insomma, si è divertita non poco mentre la mamma era in Sudafrica. Ora che è tornata, però, i suoi occhi brillano ancora di più e si diverte a posare in versione glamour per foto e video social. Ad aver attirato le attenzioni di Chiara, però, sono stati soprattutto i capelli della bimba, diventati protagonisti di un vero e proprio "indovinello" rivolto ai followers. L'imprenditrice ha postato una foto di una chioma bionda e fluente, chiedendo ai fan "Who's this?".

I capelli di Vittoria

Le foto della chioma di Baby Vittoria

Nella foto successiva Chiara ha risposto dicendo "It's Vitto's hair" con tanto di emoticon col viso emozionato. La bimba sta crescendo e i suoi capelli si allungano a vista d'occhio, diventando sempre più bionde e fluenti. Le meravigliose ciocche blonde sono caratterizzate da adorabili sfumature naturali, dal biondo scuro a un colore che va nel platino, le arrivano oltre le spalle e spesso la mamma si diverte a intrecciarle per realizzare delle acconciature divertenti e sbarazzine. Insomma, Baby V. diventa ogni giorno sempre più bella: da grande diventerà un'icona fashion come la mamma?