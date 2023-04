Vittoria Lucia Ferragni diventa stylist: per papà Fedez sceglie il cappellino di paglia Chiara Ferragni sta facendo un safari in Sudafrica, mentre papà Fedez è rimasto a casa con i figli. Trascorre le mattinate con Vittoria ed è stato proprio nelle ultime ore che ha rivelato la nuova “passione” della bimba.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez continuano a essere tra le famiglie più seguite dei social anche quando gli impegni li costringono a rimanere “a distanza”. Se Chiara Ferragni è volata in Sudafrica per un safari nel bel mezzo della savana, Fedez è rimasto a casa con Leone e Vittoria. Gli aiuti casalinghi, però, non gli mancano: nel momento in cui ha dovuto lavorare ha lasciato i piccoli alla tata o ai nonni, certo del fatto che fossero in ottime mani. Le mattinate, però, le sta passando sempre con la secondogenita, divertendosi a dare vita a degli adorabili e divertenti “siparietti” familiari su Instagram: ecco cosa hanno fatto oggi a papà e figlia.

Vittoria ha la passione per la moda

Baby Vittoria sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. A differenza del fratello Leone, non va ancora a scuola ed è per questo che sta trascorrendo le sue mattinate col papà. Maschere colorate per il viso, tatuaggi (fake) in pieno stile “chica mala”, un ciucciotto che si illumina al buio che è già diventato l’accessorio preferito di Fedez: la piccola di casa Ferragnez è un vero e proprio “uragano” e riesce a conquistare tutti con la sua dolcezza e con la sua simpatia. Nelle ultime ore ha inoltre scoperto di aver ereditato la passione per la moda dalla mamma, tanto da essersi trasformata in una vera e propria stylist nonostante la tenerissima età.

Vittoria in versione stylist

Il look di Fedez "curato" da Vittoria

Fedez ama giocare con Baby V. e non esita a documentare tutto sui social. Nelle ultime ore l’ha immortalata in versione stylist mentre curava uno dei suoi look. Il rapper ha realizzato un video mentre è seduto sul pavimento della cameretta della figlia, indossa una t-shirt bianca con una stampa nera sul petto ma è stata Vittoria che ha deciso di completare l’outfit con un cappellino di paglia, per la precisione un modello decorato con un nastro floreale intorno al capo. Il papà, divertito dall’accaduto, ha aggiunto la didascalia “Anche stylist”, facendo riferimento alla passione per il mondo fashion della figlia. Da grande seguirà le orme della mamma nella moda? Al momento l’unica cosa certa è che è letteralmente adorabile.