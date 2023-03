Vittoria Ferragni, il ciuccio fluorescente che si illumina al buio è l’accessorio preferito di Fedez Il nuovo accessorio preferito di Vittoria Lucia Ferragni? Il ciuccio fluorescente che si illumina al buio amatissimo anche dal suo papà Fedez.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata in Sudafrica per realizzare il grande sogno che stava rimandando da anni a causa della pandemia: fare un safari con gli amici. Ha lasciato i piccoli Leone e Vittoria con papà Fedez ma con i nonni e, nonostante i moltissimi impegni vacanzieri, non perde occasione per sentirli in videocall. Se da un lato lei documenta le gite a bordo delle Jeep con tanto di look animalier, suo marito si diverte a mostrare la "normale" quotidianità milanese. Complice il fatto che il primogenito va a scuola, sta dedicando le sue mattinate a Baby Vitto, rendendola spesso protagonista delle Stories Instagram: ecco l'insolito accessorio sfoggiato dalla bimba nelle ultime ore.

Il nuovo ciucciotto di Vittoria

Baby Vittoria e Fedez sono unitissimi e affiatati e lo dimostrano ogni volta che appaiono insieme sui social. Attualmente stanno trascorrendo fianco a fianco le loro mattinate, dando vita a siparietti dolcissimi e talvolta anche esilaranti. Nelle ultime ore, ad esempio, il rapper si è immortalato con la bimba tra le braccia e, una volta spenta la luce in camera, ha rivelato il suo originale ciucciotto fluorescente in giallo lime capace di illuminarsi al buio. Nella didascalia ha poi scritto "Voglio anche io il ciuccio fluorescente", a prova del fatto che è entrato di diritto nella classifica dei suoi accessori preferiti.

Il ciuccio fluo di Vittoria

Vittoria con le multi-treccine multicolor

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico al di là del ciucciotto che si illumina è stato un altro dettaglio nel look di Vittoria: la nuova acconciatura. I capelli della bimba stanno crescendo a vista d'occhio e i suoi genitori si divertono a farle sfoggiare delle acconciature originali e sbarazzine. Niente cerchietti o mollettine variopinte, questa volta per lei sono state scelte delle multi-treccine sparse su tutta la testa, tenute legate con degli elastici arcobaleno. Insomma, Baby V. si sta godendo al massimo le giornate papà-figlia: non diventa forse sempre più adorabile?