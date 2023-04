Chiara Ferragni torna a casa dopo il safari ma ha (di nuovo) perso il bagaglio Il safari di Chiara Ferragni si è concluso e l’imprenditrice digitale è tornata a Milano: all’aeroporto però ha trovato una spiacevole sorpresa.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ha realizzato il sogno di un lungo safari in Sudafrica: come sempre, l'imprenditrice digitale ha documentato tutto su Instagram, mostrando i look animalier, gli spettacolari tramonti e i bagni in topless nella piscina privata in mezzo alla natura. Ora però è tornata a Milano, dove l'aspettano Fedez e i bambini. Ma anche stavolta c'era una sorpresa ad attenderla: esattamente come all'andata, la compagnia aerea ha smarrito il suo bagaglio.

Chiara Ferragni viaggia con il cappellino griffato

Dalla casa sull'albero in Sudafrica all'aeroporto di Milano: Chiara Ferragni ha raccontato ai follower il lungo viaggio intercontinentale per tornare a casa. Per affrontare le lunghe ore in aereo l'influencer ha puntato tutto sulla comodità: pantaloni beige, maglione grigio e un bomber verde oliva.

Chiara Ferragni in aeroporto

Neanche in volo operò ha rinunciato a un dettaglio griffato: un cappellino da baseball firmato Saint Laurent. Il berretto è in vendita sul sito al prezzo di 195 euro.

Saint Laurent

La (doppia) disavventura della valigia di Chiara Ferragni

Ci siamo passati tutti: ore e ore ad aspettare al nastro trasportatore degli arrivi prima di rendersi conto che la nostra valigia non è mai arrivata a destinazione. Chiara Ferragni ha avuto due volte sfortuna: la sua valigia è stata persa all'andata, costringendola ad indossare per i primi giorni i pochi capi che aveva nel bagaglio a mano, e poi nuovamente al ritorno. "Indovinate chi è l'unica a cui non è arrivata la valigia – dice nelle Stories – Io! Niente valigia all'andata, niente valigia al ritorno". Probabilmente la compagnia aerea, taggata in tutte le storie, starà setacciando i depositi dell'aeroporto proprio in questo momento.