Vittoria comincia a camminare: i primi passi in rosa della figlia di Chiara Ferragni Baby Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, sta cominciando a camminare e sui social i genitori stanno documentando i suoi primi passi. In rosa, con la mollettina tra i capelli e mano nella mano con la mamma è letteralmente adorabile.

A cura di Valeria Paglionico

La piccola Vittoria Lucia Ferragni sta crescendo, ha compiuto un anno a fine marzo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Spesso è protagonista delle divertenti Stories dei genitori insieme al fratellino Leone e dimostra sempre di avere un bel caratterino nonostante la tenerissima età. Chiara Ferragni non potrebbe essere più orgogliosa di lei e non perde occasione per trasformarla nella sua "mini-me" tra accessori trendy e look griffati. Ieri, ad esempio, l'influencer è andata in ufficio insieme alla secondogenita e si è lasciata immortalare mano nella mano con lei mentre muoveva i primi passi.

Baby Vittoria impara a camminare

Il 23 marzo Baby Vittoria ha compiuto 1 anno e, sebbene non abbia avuto la mega festa che tutti immaginavano a causa dei problemi di salute di papà Fedez, è stata lo stesso felicissima di aver spento le candeline in anticipo in compagnia della famiglia. Ora la piccola sta lentamente raggiungendo un nuovo e importante traguardo: sta cominciando a camminare, anche se per il momento ha bisogno di tenere per mano qualche adulto per non inciampare. È stata mamma Chiara a documentare i suoi primi passi con un video social, nel quale la bimba appare adorabile in total pink con delle comodissime sneakers.

Il look rosa di Vittoria

Il look total pink di Vittoria Lucia Ferragni

Ieri è stata una giornata importante per Baby V. e non solo perché ha cominciato a camminare, ha anche visitato per la prima volta l'ufficio dell'azienda della mamma, The blonde salad. Per l'occasione il suo look è stato curato nei minimi dettagli. La bimba ha sfoggiato un tutina rosa con pantaloni aderenti e felpa col cappuccio coordinati e ha completato il tutto con un paio di sneakers argentate decorate con un cuore di glitter. Non è mancato il fiocchetto in tinta tra i capelli biondissimi, diventato ormai il tratto distintivo del suo stile. Insomma, pare proprio che la Vitto diventerà un'icona fashion come la mamma, anche se al momento i fan devono accontentarsi semplicemente dei suoi primi passi.