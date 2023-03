Victoria dei Maneskin sul palco col body scollatissimo: nel backstage mostra le stelle sui capezzoli Victoria De Angelis non è nuova alle provocazioni, anzi, proprio di recente ha sorpreso i fan presentandosi sul palco con un body scollatissimo. Nel backstage ha poi rivelato il “segreto” nascosto nel suo look.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo internazionale dei Maneskin: a più di 2 anni dalla vittoria di Sanremo, stanno ancora scalando le classifiche mondiali, registrando sempre il sold-out a ogni concerto. Attualmente sono impegnati con il tour Loud Kids e a ogni tappa riescono a far scatenare migliaia di spettatori. Il dettaglio a cui non rinunciano mai? I look coordinati all'insegna del rock e del genderless. La bassista Victoria De Angelis, in particolare, sembra non poter fare proprio a meno delle provocazioni e, dopo aver posato in topless sui social, per salire sul palco ha indossato solo un body scollatissimo, rivelando il "segreto" del suo look nel backstage.

Victoria solo col body sul palco

Qualche giorno fa i Maneskin si sono esibiti a Colonia ma solo nelle ultime ore Victoria ha condiviso una foto con il look sfoggiato sul palco. Certo, l'ha realizzata in camerino, ma tanto è bastato per far impazzire i fan che non hanno potuto presenziare al concerto. La bassista ha seguito il trend del body indossato "da solo", ovvero senza pantaloni e senza gonna, sfoggiando un modello di Gucci total black ma decorato all-over con dei micro cristalli scintillanti, la cui particolarità sta nelle scollatura maxi, così profonda da lasciare scoperto anche l'ombelico. A rendere ancora più rock l'outfit sono state dei collant a rete (che durante l'esibizione scatenata si sono anche bucati).

Victoria in Gucci

I dettaglio nascosto nel look di Victoria

Una volta tornata nel backstage Victoria si è lasciata scattare una serie di foto, aggiungendo al look da palcoscenico un esuberante colbacco di pelliccia nera. Nella didascalia ha poi scritto "Ho bisogno di una doccia calda", stando bene attenta a usare il maiuscolo per la parola HOT. Ad attirare le attenzioni dei fan, però, è stata un'immagine in particolare: è apparsa sul profilo dei Maneskin e mostra Victoria che apre la scollatura del body, rivelando gli ormai iconici copricapezzoli a forma di stella. Così facendo ha svelato il "trucco" di cui si serve per non rimanere nuda sul palco, anche se è chiaro che anche in questa versione lascia pochissimo spazio all'immaginazione.