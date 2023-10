Victoria dei Maneskin con la fidanzata Luna: prima foto di coppia tra cuissardes e reggiseni griffati Victoria De Angelis è in America in tour con i Maneskin ma di recente è stata raggiunta dalla fidanzata Luna Passos: ecco i look che le due hanno sfoggiato per la prima foto di coppia.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo internazionale dei Maneskin, la band italiana che dal 2021 a oggi ha praticamente conquistato il mondo intero col proprio rock. Dopo aver trascorso una estate all'insegna del relax, i quattro artisti sono partiti per il RUSH! World Tour e ora sono alle prese con una serie di concerti negli Stati Uniti, da quello a Nashville (in occasione del quale si sono trasformati in veri e propri cowboy) al bagno di folla di Los Angeles. Di tanto in tanto, però, trovano anche il tempo di darsi al divertimento più sfrenato e a dimostrarlo sono le Stories e le foto che pubblicano sui loro profili personali. La più scatenata sembra essere in assoluto Victoria De Angelis che, tra giri in auto decappottabili ed esperienze da deejay, ha più volte sorpreso i fan con la sua versatilità.

Victoria e Luna insieme sui social

Nelle ultime ore è stata proprio la bassista ad aver attirato tutti i riflettori su di sé ma questa volta i look da palcoscenico non c'entrano nulla. Dopo la tappa di Oakland, in California, si è lasciata immortalare non solo nel backstage con top scollatissimo e micro tanga coordinato ma anche nel post-show in compagnia della fidanzata Luna Passos. La cosa particolare è che per la prima volta ha postato su Instagram uno scatto di coppia. Le due si sono conosciute la scorsa estate e a quanto pare ancora oggi tra loro le cose vanno a gonfie vele. Certo, non amano spiattellare ogni dettaglio della relazione sui social ma non di rado vengono paparazzate fianco a fianco in giro per il mondo.

Victoria De Angelis e Luna Passos

I look di coppia di Victoria e Luna

La prima foto di coppia di Victoria e Luna non poteva che essere all'insegna del glamour, visto che entrambe sono vere e proprie icone fashion. La bassista ha abbinato un micro dress zebrato a una giacca di pelle color tabacco, completando il tutto con un paio di collant velati e dei cuissardes maxi in vernice total black. Luna, invece, ha mixato stile dark ed effetto nudo abbinando degli shorts gessati a una giacca classica che, lasciata aperta, ha rivelato un reggiseno di pizzo dark decorato all-over con l'iconica doppia G di Gucci. Gambe nude, camperos neri e laccetto anni '90 intorno al collo: Luna sembra essere assolutamente perfetta per stare al fianco della bassista dei Maneskin.