Veronica Yoko Plebani dallo sport alla moda: finalmente un nuovo modello di bellezza inclusiva L’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani ha preso parte ai Bulgari B.zero1 Avrora Awards, premio istituito in nome dell’empowerment femminile e della valorizzazione delle donne di talento.

A cura di Giusy Dente

Veronica Yoko Plebani in Missoni

Milano dopo le sfilate della Fashion Week ha ospitato un altro evento di grande rilevanza. Si tratta dei Bulgari B.zero1 Avrora Awards, alla sua prima edizione europea: il riconoscimento è stato istituito in Asia nel 2016 per premiare il talento oltre il genere. Il nome richiama immediatamente alla mente una delle collezioni di gioielli più iconiche della Maison, la B.zero1 creata nel 1999 per celebrare il futuro. Non a caso la B sta per Bulgari, lo zero indica il nuovo millennio e il numero 1 rappresenta il nuovo inizio. Nel contesto del premio, l’evento si configura come un omaggio all’empowerment femminile, una spinta allo sviluppo di una società che tenga sempre maggiormente conto delle sue giovani donne di talento, un talento non sempre adeguatamente valorizzato e supportato. L’evento per questo ha messo al centro una generazione femminile che ha tanto da dire e che ha tanta voglia di fare, in diversi settori, dal cinema allo sport al management. Difatti erano presenti alla serata tante donne straordinarie appartenenti a mondi molto diversi: Anna Wintour, Sharon Stone, Kylie Minogue, Rita Ora, l'atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani.

Veronica Yoko Plebani, dalle Paralimpidi alla copertina

Dopo un'infanzia trascorsa cimentandosi in tanti sport diversi, la vita di Veronica Yoko Plebani è cambiata a causa di una meningite fulminante batterica. Ha perso piedi e dita delle mani, i muscoli delle gambe si sono indeboliti, il corpo si è riempito di cicatrici. Ma ha continuato a praticare sport, distinguendosi in diversi tornei nazionali e internazionali, arrivando anche alle Paralimpiadi. Tokyo 2020 è stata la sua terza partecipazione (in tre discipline differenti!) e ha conquistato una medaglia di bronzo. Per celebrare quel corpo capace di grandi cose, quel corpo che non si è mai arreso, l'atleta ha posato sulla copertina di Vogue, come inno alla bellezza in ogni sua forma, anche quella dei ‘corpi non conformi'.

Bulgari premia le donne di talento

Veronica Yoko Plebani ai Bzero.1 Aurora awards ha prima sfilato sul Golden Carpet di apertura e poi è salita sul palco per premiare l'atleta paralimpica Giulia Terzi, vincitrice di due medaglie d'argento e due d'oro a Tokyo 2020. La nuotatrice ha scelto di devolvere il premio a Terres Des Hommes Italia, progetto benefico a favore delle bambine e delle ragazze di Haiti. Veronica Yoko Plevani ha preso parte all'evento con una creazione Missoni della Collezione Donna PE 2022, un lungo abito fiammato rosa e argento. La campionessa sportiva e cover star di Vogue Italia è un esempio di forza, determinazione, talento e innovazione, il simbolo di chi combatte ogni giorno per la normalizzazione della disabilità. Perché, come dice anche la campagna di cui è testimonial: impossible is nothing.