Veronica Yoko Plebani posa per Dior mostrando le cicatrici: la bellezza dei corpi che raccontano storie Per troppi anni l’idea di bellezza si è appiattita su uno stereotipo fuori dalla realtà: l’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani corre con le protesi, orgogliosa del suo corpo.

A cura di Beatrice Manca

Un esempio luminoso di coraggio e amore verso se stessi, oltre gli stereotipi e i pregiudizi: l'atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani ha conquistato la moda. Il suo corpo porta le cicatrici della meningite fulminante batterica che l'ha colpita ancora bambina, ma negli anni è stato capace di fare grandi cose: Veronica Yoko non solo ha ripreso a fare sport, nonostante i suoi muscoli si fossero indeboliti, ma ha vinto il bronzo ai Giochi di Tokyo nel triathlon. Dopo aver ottenuto una storica copertina di Vogue, la sua bellezza fuori dai canoni è stata scelta da Maria Grazia Chiuri per la nuova campagna di Dior.

La moda celebra i corpi che raccontano storie

Per troppi anni l'idea di bellezza si è appiattita su uno stereotipo, un corpo ideale fuori dalla realtà: magro, bianco, abile, cisgender. L'industria della moda, che pure ha le sue responsabilità nell'aver alimentato certi modelli, ora vuole camminare in una direzione diversa e celebra corpi diversi, unici, capaci di raccontare storie. Un esempio è sicuramente quello di Veronica Yoko Plebani, che per la sua testimonianza è stata premiata ai Bvlgari B.zero1 Avrora Awards. Adesso è diventata modella a tutti gli effetti, posando nella nuova campagna di Dior.

Veronica Yoko Plebani indossa Dior

Veronica Yoko Plebani diventa modella per Dior

La nuova campagna di Dior celebra il mondo dello sport: Veronica Plebani parla della sensazioni che si provano durante uno sprint e di come reagisce il suo corpo ai blocchi di partenza. L'atleta indossa un minidress stampato con un motivo di stelle, con cappuccio e coulisse in vita, abbinato a leggings coordinati. In altri scatti della campagna indossa una tuta nera, sempre Dior. Forte di una medaglia olimpica, corre per Dior sulle protesi meccaniche senza nascondere le cicatrici, immortalata in tutta la sua gloriosa bellezza.