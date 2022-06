Valentina Ferragni veste griffata alle sfilate di Milano: sotto la giacca logata non indossa nulla Valentina Ferragni ha partecipato alla Milano Fashion Week dedicata alla moda uomo, era tra gli ospiti della sfilata P/E 2023 di Fendi. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend della logomania?

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è rientrata a Milano dopo aver passato qualche giorno in costiera amalfitana per l'addio al nubilato dell'amica Ellen Ellis e, dopo aver dato una piccola anticipazione d'estate tra trikini multicolor e look total animalier, è tornata allo stile "cittadino" puntando sulle sue tanto amate griffe. La sorella più piccola di Chiara ha partecipato alla Milano Fashion Week dedicata alla moda uomo, per la precisione è stata tra le invitate della sfilata P/E 2023 di Fendi e ne ha approfittato per sfoggiare un look a tema. Tra loghi in vista, gambe nude e scollatura generosa, il suo outfit era all'insegna della sensualità.

La Milano Fashion Week attira sempre l'attenzione di innumerevoli star e anche in questa edizione dedicata alla moda uomo non ha deluso le aspettative dei curiosi. Tra i volti noti più attesi alla sfilata di Fendi, ad esempio, c'era Valentina Ferragni, che ha colto l'occasione per seguire il trend della "logomania" con un total look decorato con l'iconica doppia F. Ha abbinato degli shorts logati alla Go-To Jacket, modello monopetto con cintura abbinata in vita on la fibbia FF (prezzo 1.750 euro). La cosa particolare è che ha portato la giacca senza nulla sotto, mettendo in risalto il tatuaggio che ha al centro del seno.

Valentina Ferragni in Fendi

Valentina Ferragni rilancia le mini bag

Per completare il tutto Valentina Ferragni ha scelto degli accessori a contrasto, dai décolleté arancioni ai gioielli gold della sua Valentina Ferragni Collection. La vera chicca, però, è la borsa, un modello mini sempre di Fendi che si preannuncia il must-have dell'estate. Si tratta della Nano Fendigraphy, una micro bag in pelle rosa decorata con il lettering Fendi in metallo color oro vintage. Il suo prezzo? 980 euro sul sito ufficiale della Maison. Insomma, per l'ennesima volta Valentina ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alla sorella Chiara in fatto di stile: anche lei è una vera e propria icona fashion.