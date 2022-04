Valentina Ferragni pronta per la primavera: il look griffato è nei colori pastello È arrivata la primavera, anche nel guardaroba di Valentina Ferragni. Il suo nuovo look griffato è un inno ai colori tenui e freschi di questa stagione.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni ha fatto ritorno in Italia. L'imprenditrice era volata a Cannes per una serata di gala: ha partecipato alla quinta edizione del Canneseries Festival, evento dedicato ai migliori talenti del settore cinematografico. La sorella di Chiara Ferragni ha sfilato sul pink carpet come una diva, assieme al fidanzato Luca Vezil, indossando un abito di pizzo nero ricoperto di cristalli. Rientrata a Milano ha approfittato delle temperature miti della città e dei suoi tenui colori primaverili, per sfoggiare un look delicatissimo.

Il look primaverile di Valentina Ferragni

Circondata dai fiori di ciliegio, simbolo per eccellenza dell'esplosione della primavera, Valentina Ferragni ha sfoggiato un look perfetto per la stagione mite che si è finalmente fatta avanti in città. L'imprenditrice indossa un abito Fendi. Si tratta di un minidress multicolor dalla linea aderentissima della nuova collezione della Maison con maniche lunghe, colletto leggermente alto e rifinito con bordi a costine.

La grafica Stocking Girls celebra il visionario illustratore di moda Antonio Lopez, coniugando il suo stile allo spirito Fendi: è un inno alla fantasia, alla femminilità libera, ma anche un richiamo alle atmosfere della disco-era. Costa 1450 euro. Valentina Ferragni ha abbinato l'abitino a delle semplici sneakers bianche e ha aggiunto delle piccole borse dello stesso brand, anche queste in tonalità pastello: lilla e giallo, che richiamano l'abito.

Si tratta delle Peekaboo bags, borse compatte disponibili in diverse dimensioni dal prezzo crescente: si va dai 2900 euro della petite in su, a seconda anche del materiale. Quella in in pregiata pelle di pitone, per esempio, arriva a costare 6000 euro. Non potevano mancare gli orecchini della sua linea.

Da un paio d'anni, infatti, Valentina Ferragni si è lanciata con successo nell'avventura imprenditoriale del settore gioielli, aggiungendo agli orecchini anche girocollo, anelli e bracciali. Al lobo destro spicca infatti l'iconico orecchino Uali Lilac: sul sito del brand costa 70 euro.