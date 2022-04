Valentina Ferragni come una diva sul pink carpet: l’abito con i cristalli è il trionfo del glamour Valentina Ferragni ha partecipato alla serata conclusiva del Canneseries Festival, apparendo più elegante che mai sul pink carpet. Tra cristalli scintillanti sull’abito e acconciatura bon-ton, la sorella di Chiara si è trasformata in una vera e propria diva.

A cura di Valeria Paglionico

Si è conclusa ieri la quinta edizione del Canneseries Festival, evento dedicato al mondo delle serie tv che ogni anno premia gli attori, i registi e gli sceneggiatori che si sono distinti per talento nel settore. A contraddistinguere l'atteso appuntamento è il pink carpet, un tappeto tutto rosa sul quale le star ospitate si lasciano immortalare prima delle proiezioni. Ieri sera ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Valentina Ferragni, che al fianco del fidanzato Luca Vezil si è trasformata in una vera e propria diva. Tra i cristalli sugli abiti e l'acconciatura bon-ton, la sorella di Chiara sembrava essere uscita da una fiaba.

L'abito scintillante di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni sui social aveva annunciato ai fan che quella di ieri sarebbe stata una giornata speciale ma solo una volta arrivata a Cannes ha rivelato che avrebbe partecipato al Festival. Ha immortalato ogni singolo dettaglio della sua preparazione, concentrando le attenzioni dei followers soprattutto sull'abito. La sorella di Chiara ha scelto un vestito di pizzo nero firmato Revest, per la precisione un sinuoso modello a sirena senza maniche, con una profonda scollatura sul décolleté esaltata da un ricamo trasparente e delle spalline incrociate dietro la schiena. La sua particolarità? Era ricoperto di cristalli silver all-over, dettaglio che ha reso l'intero outfit principesco e scintillante.

Valentina Ferragni in Revest

Valentina Ferragni con lo chignon bon-ton

A fare la differenza nel look di Valentina Ferragni è stato anche il "trucco e parrucco". Come specificato sui social, si è servita dei prodotti Dior Beauty per realizzare un make-up sexy ma allo stesso tempo naturale, con gli occhi allungati da un effetto smokey eyes appena accennato e un rossetto color nude. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha scelto un raccolto bon-ton con lo chignon alto e dei ciuffi che le cadevano sui lati del viso. A completare il tutto, i gioielli della collezione di preziosi che porta il suo nome e la manicure primaverile con le unghie di colori pastello. Insomma, Valentina non ha nulla da invidiare a Chiara in fatto di stile: anche lei è una vera e propria regina fashion.

