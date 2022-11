Valentina Ferragni, il nuovo hair look è con sfumature scure tra i capelli Valentina Ferragni ha fatto un salto dal suo hairstylist di fiducia per dare un tocco nuovo al suo look: ha scelto di renderlo più elegante con calde sfumature scure.

A cura di Giusy Dente

Non mancano i cambiamenti, in questa fase della vita di Valentina Ferragni. L'influencer si sta dedicando moltissimo al lavoro e sta ottenendo grandi risultati. Due anni fa ha lanciato la sua linea di gioielli, che nel tempo si è ampliata. A Fanpage.it ha raccontato che la pandemia avrebbe potuto avere influenze negative sul progetto e invece, superando ogni aspettativa, i riscontri sono stati positivi. Le sue creazioni piacciono, il marchio sta crescendo e l'imprenditrice ha anche aperto il primo showroom di Valentina Ferragni Studio. Ma è forse sul fronte personale che c'è stato il terremoto più importante: l'inaspettata rottura con lo storico fidanzato Luca Vezil. E come spesso accade, quando la vita prende strade nuove, anche la 29enne ha pensato bene di cambiare un po' anche la sua immagine.

Il nuovo hair look di Valentina Ferragni

Coi capelli, Valentina Ferragni non ama osare troppo: il suo look nel tempo è sempre rimasto fedele ad alcuni elementi che non ha mai stravolto. Predilige i capelli lunghi, che porta alternativamente sia lisci che mossi e il biondo è certamente il suo colore. Ama soprattutto renderlo più caldo ed elegante con sfumature scure. Ma qualche tocco più audace non è mancato, nella storia dei suoi hair look: tempo fa ha stupito fan e follower con la chioma rosa, in occasione della Fashion Week.

E che dire di quando ispirandosi a Barbie ha sfoggiato degli originali capelli arcobaleno aggiungendo delle ciocche variopinte alla chioma. Stavolta, complice forse il periodo di cambiamenti in cui si trova, ha fatto un salto dal parrucchiere di fiducia per dare un tocco nuovo alla sua immagine. Si è recata presso il salone Blanche Milano della creative director e hairstylist Pattibussa.

Ha immediatamente condiviso sui social il risultato finale della trasformazione: capelli biondi ma con radici più scure, tendenti al castano, che donano al tutto un'aria più elegante e meno tendente al giallo rispetto a prima. L'imprenditrice ha lasciato intatte le lunghezze, elegantemente acconciate in morbide onde che arrivano appena sotto alle spalle. Quale sarà la prossima sorpresa che riserverà a fan e follower?