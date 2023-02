Valentina Ferragni è Regina George di Mean Girls: il costume anni 2000 è identico all’originale Valentina Ferragni per una festa a tema è tornata agli anni Duemila, replicando il look rosa confetto della protagonista di Mean Girls.

Il Cioè, i Backstreet Boys, il walkman, lo zaino Invicta, la Smemoranda: qualcuno ha detto anni Novanta? Chi è cresciuto in quel decennio sa quanto sia stato un periodo pieno di miti intramontabili, difatti vivi ancora oggi e capaci di influenzare la moda, la musica, il costume. Periodicamente quel decennio torna alla ribalta, sulle passerelle così come in radio e sui social: gli adolescenti oggi adulti non hanno mai dimenticato quel mondo e il cosiddetto "effetto nostalgia" è sempre dietro l'angolo. Proprio agli anni Novanta e agli anni Duemila, ugualmente iconici nell'immaginario collettivo, si è ispirato l'influencer Mattia Stanga per la sua festa di compleanno. Valentina Ferragni era tra gli invitati e per il suo travestimento ha fatto un tuffo indietro nel tempo, a un film che ha conquistato un'intera generazione.

A chi si ispira il costume di Valentina Ferragni

Gonnellina a pieghe di raso rosa, cardigan abbinato e sandali dello stesso colore, T-shirt bianca con la scritta "A little bit dramatic": a qualcuno questo outfit dice qualcosa? Valentina Ferragni ha preso sul serio la festa Anni 90-2000 organizzata dall'amico Mattia Stanga e ha curato il suo travestimento in ogni minimo dettaglio. Si è addirittura fatta aiutare da suo padre, per recuperare l'iconico Motorola rosa di quegli anni, un vero e proprio oggetto del desiderio tar le teenager.

L'influencer ha attinto all'universo di Mean Girls, il film del 2004 con Lindsay Lohan. Qui l'attrice interpretava una quindicenne alle prese con delle compagne di classe superficiali e vanitose, delle "ragazze cattive" appunto. Tra queste la spietata Regina George interpretata da Rachel McAdams, una ragazza ricca e alla moda, dal carattere presuntuoso ed egoista, una manipolatrice doppiogiochista capace di tenere in pugno tutti a scuola. Il suo tratto distintivo? L'inseparabile collana con la lettera R.

Valentina Ferragni ha replicato alla perfezione il suo look rosa confetto (compresa la collanina con l'iniziale). Nel film, infatti, uno dei suoi look da liceale è proprio in total pink con l'iconica maglietta da "drama queen". E sentendosi una vera regina del drama, Valentina Ferragni ha anche raccontato un episodio di quando aveva 12 anni, quando con lo stesso telefonino utilizzato per il travestimento mandava SMS (WhatsApp non esisteva!) al ragazzo che le piaceva, che però non la degnava di uno sguardo. "Sono sempre stata una sottona" ha ammesso.