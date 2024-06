video suggerito

Valentina Ferragni con le décolleté trasparenti: d’estate tornano le cavigliere colorate D’estate le cavigliere sono il tocco perfetto per rendere frizzanti i look. Valentina Ferragni le ama particolarmente. Le ha abbinate a décolleté griffate da oltre 500 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Le scarpe sono una grande passione di Valentina Ferragni, che non rinuncia ai tacchi alti soprattutto nelle serate importanti. Come sua sorella Chiara, possiede una sconfinata collezione, dove però trovano posto anche anfibi, stivali, espadrillas, sneakers sportive. Ogni occasione ha la sua scarpa giusta e che si tratti di una giornata al mare, di una passeggiata in centro, di un party in discoteca, di un red carpet lei sa sempre come distinguersi, col suo stile trendy e sofisticato. E se c'è una cosa che non manca mai nei suoi outfit, sono i gioielli del suo brand (bracciali e non solo).

Chi ha firmato le scarpe di Valentina Ferragni

Per la serata fuori, Valentina Ferragni ha tirato fuori dall'armadio uno dei pezzi più sexy della sua collezione. Le décolleté che ha mostrato a fan e follower su Instagram non sono affatto passate inosservate. Si tratta di un paio di calzature nere in rete trasparente, a punta e con tacco a spillo arretrato di 10,5 cm. Il logo è impresso sulla suola: sono una creazione di Saint Laurent, estremamente femminili. Costano 595 euro sui siti e-commerce, mentre non sono più disponibili sul sito ufficiale. L'influencer le ha inserite in un look casual, abbinandole a un paio di jeans azzurri con orlo leggermente sfrangiato alla caviglia. Spiccano le cavilgiere colorate, il dettaglio che non può mancare per rendere più sbarazzini e frizzanti i look estivi.

D'estate le cavigliere sono l'accessorio di tendenza

Intervistata da Fanpage.it, Valentina Ferragni ha raccontato quanto sia orgogliosa del suo brand di gioielli, un marchio che la vede coinvolta in ogni fase lavoprativa, dalla creazione alle foto per i social. Ha detto: "Sono molto contenta perché le persone che mi seguono, che mi conoscono, percepiscono che è un brand di cui vado fiera. Ho indossato i miei gioielli anche sui red carpet, dove comunque puoi farti prestare gioielli da 200-300 mila euro: io vado coi miei, perché sono fiera del prodotto che ho creato. E le persone lo vedono. Mi dicono: si vede che ami il tuo prodotto perché lo indossi sempre". E difatti non si separa mai dalle sue creazioni, che si tratti di vita quotidiana o eventi importanti.

Gli orecchini sono il must have dei suoi look: "Non smetto mai di indossarli, tutti i giorni" ha ammesso. Ma d'estate, se c'è un accessorio che non smette mai di fare ciclicamente la sua comparsa, sono le cavigliere: colorate, con le perline, con gli strass, in plastica o materiali preziosi, con ciondoli di ogni forma. Anche Valentina Ferragni Brand ha la sua proposta di cavigliere. Costano 55 euro. Le cavigliere sono il tocco in più per impreziosire i look estivi, soprattutto abbinate a sandali o décolleté, che permettono di lasciare la caviglia nuda bene in vista.