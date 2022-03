Valentina Ferragni con il capo coperto a Parigi: shorts e gilet teddy per la sfilata Louis Vuitton Valentina Ferragni è a Parigi per la Fashion Week e nelle ultime ore ha seguito lo show di Louis Vuitton dalle prime file del front-row. Cosa ha indossato? Un completo logato con micro shorts e gilet teddy col cappuccio.

Volge al termine la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23 ma ci sono ancora diverse Maison che stanno presentando le loro collezioni in anteprima. Oggi è stato il turno di Louis Vuitton, che ha mandato in passerella una donna moderna, sofisticata, elegante, che ama le silhouette over e le sovrapposizioni. Tra le prime file del front-row non sono mancati gli ospiti "famosi", anche se ad attirare tutti i riflettori è stata Valentina Ferragni. La sorella di Chiara, che nel weekend era rientrata a Milano per poco più di 24 ore, è tornata in francia per gli ultimi eventi legati alla Settimana della Moda e ha sorpreso tutti con un look logato con micro shorts e gilet teddy.

L'outfit logato di Valentina Ferragni

Dopo il look total black con i cristalli tra i capelli scelto per lo show di Dior, Valentina Ferragni ha optato per un outfit logo per la sfilata Louis Vuitton. Ha abbinato un paio di shorts corti e con le tasche laterali in total black a un gilet crop decorato con l'iconica stampa Monogram, un modello smanicato e col cappuccio in tessuto teddy bear. Per completare il tutto ha scelto un maxi cappotto di raso nero (con l'interno ugualmente logato) e un paio di stivaletti borchiati con la punta quadrata, un vero e proprio must del prossimo inverno.

Valentina Ferragni in Louis Vuitton

Valentina Ferragni col make-up fluo

Ad aggiungere un tocco di colore all'outfit di Valentina Ferragni non è stato solo l'iconico logo Louis Vuitton stampato sul gilet ma anche il make-up. La sorella di Chiara ha sfoggiato una mini bag in giallo acceso e l'ha abbinata al trucco, optando per una nuance leggermente più fluo tra il giallo e il verde lime. Eye-liner appena accennato, mascara extra volume e rossetto dai toni estremamente naturali: così facendo ha messo in risalto i meravigliosi occhi azzurri con un tocco iper luminoso. Il make-up dai dettagli fluo riuscirà a diventare il must-have della prossima primavera?