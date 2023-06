Valentina Ferragni col costume griffato: quanto costa il modello intero Valentina Ferragni è a Marbella. Nella valigia della breve vacanza ha messo anche il costume intero di una Maison di cui indossa spesso le creazioni.

Valentina Ferragni in Fendi

Valentina Ferragni in questo periodo sta viaggiando moltissimo. L'influencer sembra molto presa sul fronte lavorativo e professionale: è piena di impegni, il suo brand sta crescendo, ha stretto collaborazioni importanti (prima quella con Yamamay e poi una capsule collection di costumi da bagno con il brand di beachwear Reina Olga). Della sua vita sentimentale non si sa molto invece, anche se sembra che stia frequentando ancora Matteo Napoletano. Al momento l'imprenditrice si trova a Marbella, dove ha indossato un coloratissimo costume griffato, di uno dei suoi brand del cuore.

Valentina Ferragni è a Marbella

Valentina Ferragni è molto legata alla Maison Fendi. È ospite fissa alle sfilate e ne indossa spesso le creazioni (per esempio i sandali col tacco scultura "invisibile"). La Casa di moda ha lanciato il primo complesso residenziale di marca sulla costa mediterranea: Epic Marbella. Si compone di 56 appartamenti con finiture in legno e arredi di Fendi Casa. E non è tutto. La Maison ha anche aperto un nuovo store a Puerto Banùs, che l'imprenditrice ha visitato. Ovviamente con l'occasione ne ha approfittato per sfoggiare un look balneare griffato "a tema".

Quanto costa il costume di Valentina Ferragni

Se da un lato Valentina Ferragni è una fan dei micro bikini, dall'altro nelle sue valigie delle vacanze non mancano mai anche dei più tradizionali costumi interi. Difatti a Marbella ha puntato su una coloratissima creazione griffata. Il costume da bagno che sfoggia nelle foto, di una vivace nuance rosa quasi fluo, è firmato Fendi.

Fa parte della nuova collezione swimwear della Maison e presenta scollo tondo, spalline intrecciate sulla schiena, iconico motivo Fendi Mirror stampato all over. Costa 520 euro. Valentina Ferragni lo ha "personalizzato" indossandolo in modo diverso, cioè proponendolo in una trendy versione monospalla.