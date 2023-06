Valentina Ferragni, quanto costano le scarpe col tacco scultura “invisibile” Nel nuovo look di Valentina Ferragni spiccano i sandali con un tacco originale diverso dai soliti né quadrato né a spillo: è un tacco “invisibile” a forma di F.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni in Fendi

Valentina Ferragni ultimamente sta viaggiando moltissimo per lavoro. Subito dopo Rio De Janeiro, è rientrata in Italia alla volta di Portofino, per poi fare ritorno a casa, a Milano. Il borgo ligure ha fatto da sfondo ad alcuni scatti, che l'imprenditrice ha poi condiviso sui social.

Il look estivo di Valentina Ferragni

Fendi è una Maison che sta particolarmente a cuore all'imprenditrice, di cui non solo ha spesso indossato le creazioni, ma di cui è anche ospite fissa alle sfilate. Stavolta ha posato indossando alcuni capi della nuova collezione Fendi Astrology. La summer capsule di Kim Jones e Silvia Venturini Fendi riprende alcuni elementi degli archivi della Maison, le collezioni SS90 e la SS93: le stampe dedicate ai segni zodiacali si uniscono al tradizionale e iconico logo FF. I segni zodiacali sono stati reinterpretati anche da Delfina Delettrez Fendi sotto forma di gioielli.

Valentina Ferragni in Fendi

Nel look estivo di Valentina Ferragni spiccano degli shorts in seta blu e bianco, personalizzati col nuovo motivo Fendi Astrology all-over. Costano sul sito della Casa di moda 890 euro. Li ha abbinati a una maglia a maniche lunghe in cashmere bianco personalizzata con lettering Fendi Roma intarsiato azzurro e rosa e dettaglio ricamato in stile cucito a mano: costa 1950 euro. Dello stesso brand sono anche la borsa e i sandali, un modello unico e molto originale.

in foto: sandali Fendi

Quanto costano le scarpe di Valentina Ferragni

Per la Primavera/Estate 2023 sono tornati di moda gli zoccoli, ma tra i modelli di tendenza spiccano anche sabot, zeppe e infradito. Il total look Fendi di Valentina Ferragni è impreziosito da un paio di sandali molto originali. La loro particolarità è il tacco scultura a forma di F, l'iniziale della Maison. È un tacco diverso dai soliti, non presenta la tradizionale forma quadrata o a stiletto. Mentre il tacco scolpito a forma di F diagonale è realizzato in metallo color oro, la fascia che avvolge il piede e il cinturino sono invece in rafia intrecciata giallo pallido. Il modello costa 1200 euro, sul sito ufficiale del brand.