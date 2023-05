Scarpe Primavera/Estate 2023: gli zoccoli tornano di moda in versione ‘alta’ con zeppa e borchie Amati e odiati, ma comunque di tendenza: i clogs, comodi e versatili, tornano in passerella e si confermano la scarpa ideale per la mezza stagione.

Etro

O si amano o si odiano. E, anche se si odiano, non importa, perché loro resistono tra le tendenze estive, anno dopo anno. Parliamo degli zoccoli, la calzatura anni Settanta tornata protagonista delle tendenze Primavera/Estate 2023. Quest'anno sono di moda ‘alti' con la punta chiusa e una zeppa in legno che regala qualche centimetro in più. La loro carta segreta? La comodità: sono incredibilmente versatili per i look di primavera e ci faranno compagnia per tutta l'estate.

Gli zoccoli, dall'Olanda alle passerelle Primavera/Estate 2023

Gli zoccoli ci riportano con la mente subito in Olanda – dove sono nati nel quindicesimo secolo – ma in realtà erano diffuse in varie versioni anche in altri paesi europei. L'elemento in comune era il legno, che li rendeva resistenti e adatti a chi lavorava nei campi. Ma è solo a metà degli anni '50 che diventarono una calzatura ‘moda' e non da lavoro: William M. Scholl li ripropose in una versione più leggera, come scarpa ortopedica.

Balenciaga

Il boom ‘fashion' degli zoccoli è arrivato a fine anni Sessanta grazie al movimento hippie, per poi entrare stabilmente nell'estetica degli anni Settanta. Da allora hanno conosciuto periodi di assenza dai trend, per poi tornare più forti di prima: quest'anno Balenciaga ha omaggiato la versione originale di questa calzatura portando in passerella un paio di zoccoli ‘olandesi' in gomma lucidata per simulare le venature del legno.

Fendi Resort 2023

Come indossare gli zoccoli per la Primavera/Estate 2023

Ad anticipare la tendenza clog per il 2023 era stata la collezione Resort di Fendi, che li aveva proposti in versione coloratissima, da indossare con i calzettoni. Ma ora che la bella stagione è arrivata gli zoccoli si confermano un'ottima scarpa per la mezza stagione: i modelli flat si infilano con nonchalance nelle giornate soleggiate, sotto tute in denim, pantaloni colorati dal taglio morbido o gonne al polpaccio.

Etro

Ma la vera tendenza di stagione sono i modelli con la zeppa in legno e le borchie: Gucci e Burberry li propongono con la suola in legno, Prada in total black. Anche nelle versioni low cost – da Mango a H&M – torna il dettaglio delle borchie e della suola platform sagomata. Etro li porta all'estremo, con una punta all'insù e un tacco alto e spesso. Qualunque sia il vostro modello preferito, provateli sotto salopette e shorts, magari abbinati a una camicia colorata oversize. Oppure sotto un abito a fiori, per un tocco folk. E se il meteo fa i capricci e le temperature ancora non invogliano a scoprirsi, basta un paio di calzettoni colorati per un look cool e caldo.