Valentina Ferragni brilla in bikini: il costume è ricoperto di glitter e cristalli Valentina Ferragni è a Ibiza col suo team per uno shooting. Ha sfoggiato un micro bikini scintillante: saranno glitter e cristalli il trend dell’estate?

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni in questo periodo è sempre in viaggio. Dopo la Paris Fashion Week che l'ha portata in Francia per alcuni giorni, due settimane fa è volata in Messico. A Talum è stata paparazzata per la prima volta con un ragazzo: Matteo Napoletano sarebbe la sua nuova fiamma. L'influencer è rientrata a Milano giusto in tempo per festeggiare il compleanno dei nipotini Leone e Vittoria, poi è ripartita nuovamente per raggiungere Madrid. Nella capitale spagnola ha soggiornato in un hotel iconico della città, in pieno centro. Da lì si è spostata a Ibiza assieme a tutto il suo team. Coi suoi collaboratori si è recata sull'isola per uno shooting fotografico importante: quello della nuova collezione di gioielli del suo brand. Non ha fatto spoiler e non ha rivelato nulla delle creazioni che presto lancerà sul suo shop: i fan hanno potuto solo ammirare i suoi look balneari.

Valentina Ferragni in costume

Da quando è tornata single, Valentina Ferragni ne ha approfittato per dedicare ancora più tempo a se stessa, alla sua crescita personale e professionale. Dopo la rottura con Luca Vezil ha viaggiato molto, ha frequentato gli amici, si è fatta coccolare dalla famiglia e si è buttata a capofitto nel lavoro, ottenendo grandi soddisfazioni non solo col suo brand. I gioielli che portano il suo nome sono diventati un punto di riferimento del settore e lei punta a far crescere il marchio sempre di più. Parallelamente, non sono mancate le collaborazioni importanti. L'ultima è quella con Intimissimi, che l'ha scelta come testimonial in quanto esempio positivo di accettazione e amore verso se stessi.

Proprio per un progetto legato a Valentina Ferragni Studio, l'imprenditrice è volata a Ibiza assieme a una squadra di truccatori, hair stylist, modelli, fotografi. Ha scattato le foto della nuova campagna, ovviamente top secret al momento! Ha comunque portato fan e follower sul set per dare una sbirciatina, senza rivelare nulla dei gioielli che presto rilascerà sul mercato. Ha comunque mostrato alcune fasi di "trucco e parrucco" e alcuni look che probabilmente vedremo al momento del lancio della nuova linea.

L'influencer ha sfoggiato un due pezzi scintillante che non è passato inosservato. Valentina Ferragni è una fan dei micro bikini e questo, infatti, è composto da un reggiseno con bretelline sottilissime e coppe rettangolari, abbinato a un tanga con laccetti e ampia sgambatura. Sia il pezzo superiore che quello inferiore hanno i bordi tempestati di micro cristalli e il tessuto grigio scuro è a sua volta ricoperto di glitter, che lo rendono perfetto per essere sfoggiato sotto il sole.