Valentina Ferragni a Parigi con la borsa gioiello: è tempestata di cristalli e costa 5mila euro Valentina Ferragni è a Parigi per la Fashion Week e ne sta approfittando per sfoggiare i suoi look più glamour. Una delle nuove borsette indossate, ad esempio, è un vero e proprio gioiello tempestato di cristalli: ecco chi l’ha firmata.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è tra le star che sono volate a Parigi per partecipare alla Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2023 e da diversi giorni segue le sfilate direttamente dalle prime file del front-row. Ha preso parte all'evento Schiaparelli in compagnia della sorella Chiara, ha cenato in alcuni dei ristoranti francesi più rinomati, ha passeggiato sullo sfondo della Tour Eiffel, il tutto senza mai rinunciare allo stile glamour e sensuale che da sempre la contraddistingue. È stato però qualche giorno fa che ha dato il meglio di lei in fatto di look, visto che ha aggiunto al completo una borsa gioiello esclusiva e scintillante: ecco quanto costa l'accessorio tempestato di cristalli dorati.

Valentina Ferragni alle sfilate in total pink

Tra i luoghi visitati da Valentina Ferragni nella capitale francese c'è anche Gigi Restaurant Paris ed è proprio qui che, in occasione di una cena gourmet in compagnia degli amici, la sorella di Chiara ha sfoggiato uno dei look più glamour della Fashion Week. Ha puntato sul suo colore preferito, il rosa, indossando un completo in maglia con gonna longuette a vita bassa e crop top a maniche lunghe che ha lasciato l'under boob in vista. Valentina ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo, lasciando cadere sul viso due ciuffetti in pieno stile anni '90. Naturalmente non è mancato un sofisticato make-up in tinta che ha reso tutto ancora più glamour.

Borsa Balenciaga

Quanto costa la borsa d'oro di Valentina Ferragni

A fare la differenza nell'outfit di Valentina Ferragni è stata però la borsetta, un vero e proprio gioiello scintillante in total gold. Per la precisione si tratta di una chicca firmata Balenciaga, la Hourglass XS in pelle di vitello oro scamosciato: ha l'iconica base curvilinea, la fibbia di chiusura a forma di B e il manico rigido, anche se la sua particolarità sta nel fatto che è tempestata di cristalli. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 5.000 euro ed è capace di aggiungere un tocco iper lussuoso a ogni look. In quante sognano di aggiungere alla propria collezione un accessorio tanto appariscente e sofisticato?