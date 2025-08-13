Un’abbronzatura di lusso: la sfida è lasciare loghi di Louis Vuitton in vista sulla pelle

Rich Fortuna ha condiviso su Instagram la sua impresa: si è abbronzato in modo da lasciare sul corpo segni ben visibili a forma di logo Louis Vuitton.

Rich Fortuna è un giovane musicista diventato virale sui social con un video da quasi 2 milioni di visualizzazioni. Nella clip mostra tutto il procedimento della sua folle impresa per rendersi "prezioso": abbronzarsi in modo da lasciare sul corpo dei segni a forma di logo Louis Vuitton, come fossero tanti mini tatuaggi.

Rich Fortuna con la pelle logata

"Louis Vuitton skin pattern tutorial" lo ha chiamato Rich Fortuna: ma difficile che qualcun altro abbia intenzione di seguire queste istruzioni per replicare l'impresa! Il giovane musicista emergente ha caricato un video su Instagram in cui mostra i vari passaggi della sua impresa folle. Prima ha messo sulla pelle, viso compreso, degli adesivi bianchi che riproducono i simboli di Louis Vuitton.

Sono simboli inconfondibili: c'è l'iconico logo con le iniziali (L e V intrecciate) e ci sono gli altri disegni tipici della tela Monogram, col motivo floreale geometrico. Poi ha fatto in modo di abbronzarsi. Non sappiamo se lo ha fatto naturalmente sotto il sole, avvalendosi di una lampada o più probabilmente solo con uno spray autoabbronzante, fatto sta che è riuscito nell'intento: scurire la pelle e far sì che i loghi restassero bene in mostra.

Una volta rimossi gli adesivi, infatti, sono rimasti in evidenza tutti i motivi, come "tatuati" direttamente dall'abbronzatura, frutto del contrasto tra pelle chiara e pelle scura. Il video si conclude con il ragazzo che sfoggia la pelle logata in pubblico. Visto il successo di questa challenge, si è cimentato pochi giorni dopo con un'altra sfida simile, realizzando un motivo zebrato sulla pelle. E non ha intenzione di fermarsi: nella sua biografia su Instagram, ha promesso un altro video scrivendo "Nuova skin a 10k".

E non è la sola skin challenge a cui si sta assistendo in queste settimane. Ben più pericoloso è il trend di chi si scotta volontariamente la pelle in modo da lasciare in vista i segni del costume. Tutto per accumulare like, senza curarsi dei danni che una pratica come questa può causare alla pelle. Esponendosi senza protezione, infatti, si va incontro anche a un maggiore rischio di tumori cutanei. Ma per un pungo di like oggi si fa questo e altro.