Scottarsi la pelle per fare like, la sfida su TikTok: “Danni seri, si rischiano tumori”

TikTok @sarah_barham @drdrey.i

I fanatici dell'abbronzatura non sono una novità: abbiamo tutti quell'amico o amica capace di stare ore e ore sdraiato sul lettino a prendere il sole. Nulla di sbagliato, se lo si fa con le dovute accortezze. Il sole non è un nemico assoluto, ad esserlo sono i nostri comportamenti spesso, che mettono a repentaglio la nostra stessa salute. L'abbronzatura non va del tutto demonizzata, ma bisogna prendersi cura della pelle nel mondo corretto quando ci si espone. Nell'era del social e della caccia alle visualizzazioni, invece, anche le abitudini sbagliate diventano giuste, se servono a fare like. È il caso del nuovo trend che spopola su TikTok: giovanissime che sfoggiano le scottature solari. In alcuni casi sono scottature prese volontariamente: è il caso di chi mette la crema solo in puntti strategici del viso, così da lasciarne scoperti altri, quelli da "scottare" per ottenere un effetto make-up naturale, senza fare contouring, senza mettere blush. La sfida consiste nel fare a gara a chi si scotta di più, a chi mette più in evidenza il contrasto bianco-rosso. Il trend è nato in Australia e si rapidamente diffondendo ovunque con gli hashtag #sunburnttanlines e #suntan. La dermatologa Ines Mordente ha detto a Fanpage.it senza mezzi termini che è una moda pericolosissima.

Perché il trend delle scottature non va replicato

"Il trend è pericolosissimo" ha chiarito immediatamente l'esperta. Si corrono dei rischi importanti: "Macchie, fotoinvecchiamento cutaneo, ma soprattutto tumori cutanei. La letteratura scientifica ci dice che basta addirittura scottarsi semplicemente cinque volte nel corso della vita per aumentare il rischio di tumori della pelle. Tra l'altro il trend spopola tra i giovanissimi, che hanno una velocità di accrescimento cellulare superiore, quindi il rischio è ancora più alto".

L'abbronzatura andrebbe sviluppata sempre sotto adeguata protezione: "I segni rossi che vediamo nei video sono delle situazioni di infiammazione della pelle. L'abbronzatura è un meccanismo di difesa della pelle, ma che deve avvenire gradualmente nel tempo. Quando si genera la scottatura significa che non c'è stato questo meccanismo di difesa graduale. Si salta un passaggio naturale, la pelle si scotta: le cellule non avendo il tempo di adattarsi subiscono dei danni. Questi danni cellulari profondi possono trasformarsi in rughe, macchie (quindi invecchiamento precoce) o nella comparsa di tumori cutanei, che è poi il danno più grave. Dietro questo atteggiamento malsano proposto come simpatico e divertente si espone la salute della pelle a rischi seri, a breve o a lungo termine. I TikToker dovrebbero fare dei video con le proiezioni solari, per educare le persone a cose sane: perché usare i social in maniera malsana, solo per far parlare di sé?".

TikTok @adele.w05

Come comportarsi in seguito a una scottatura solare

Invece di fare video per TikTok, sarebbero altre le cose da fare in caso di scottatura, come ha illustrato l'esperta: "La scottatura può essere trattata utilizzando un cortisonico locale o in casi più estremi anche per bocca, oltre all'uso di creme lenitive, emollienti e idratanti. Non bisogna più esporsi al sole per almeno una settimana dopo la scottatura, poi serve la protezione solare per evitare che la pelle, che sotto cortisone viene sensibilizzata, subisca ulteriori danni. No anche ad acceleratori di melanina e autoabbronzanti. In caso di scottatura sul viso, bisogna anche fare attenzione ad altri prodotti potenzialmente irritanti. Nella skincare sono previsti esfolianti, che vanno evitati in questi casi di scottatura sulla pelle del viso. L'errore più comune è proprio esporsi nuovamente al sole dopo la scottatura".