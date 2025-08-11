Noemi una di noi, ammette il fail con la scottatura: “Crema solare sempre anche sulle gambe”

È ormai risaputo quanti danni possano provocare alla pelle i raggi solari e un'esposizione al sole non responsabile, senza adeguata protezione con spf alto. Eppure, anche se ci ripetiamo ogni estate di essere diligenti nell'applicazione costante della crema solare, non sempre ci riusciamo. Ecco quindi fare la loro comparsa i famigerati segni rossi della scottatura. Anche Noemi è una di noi.

Cosa è successo alla cantante

La cantante si sta godendo l'estate e un po' di relax, tra una data e l'altra del suo Nostalgia Summer Tour che la sta portando in giro per l'Italia. Sarà poi la volta dell'Indoor Tour già programmato per novembre e dicembre con debutto a Firenze e gran finale a Roma, prima di Natale. Ora però è tempo di mare e Noemi sta portando con sé fan e follower nelle sue giornate di vacanza, testimoniandole sui social.

Tanto divertimento, certo, ma con onestà ha anche ammesso il suo passo falso che le è costato piuttosto caro! Quante volte ci siamo dimenticati di spalmare bene la crema solare su tutto il corpo, un po' per noia e un po' per pigrizia? Anche lei è caduta in questo errore e lo ha testimoniato con una foto. Nello scatto la cantante indossa un costume intero tempestato di paillettes da vera diva. È del brand Oséree, un costume da bagno a righe rosse e rosa pensato sia come capo beachwear che come body per look glamour da spiaggia, magari per un aperitivo o una serata danzante. Costa 320 euro.

Costume Oséree

Oltre alle scintillanti paillettes, a spiccare in foto è soprattutto la scottatura molto estesa. Il promemoria per se stessa e tutta la sua community è: "Mettere la crema solare sempre anche sulle gambe", visibilmente arrossate rispetto al resto del corpo. E pensare che in queste settimane c'è chi, mettendo a rischio la propria salute, le scottature se le sta causando volontariamente, seguendo un pericoloso trend di TikTok. Più che le sfide virali, fanno fede i consigli degli esperti, che raccomandano un'adeguata protezione su viso e corpo, per evitare danni anche gravi, come possibili tumori.