video suggerito

Una sola scarpa per entrambi i piedi: arriva il modello che si può indossare sia a destra che sinistra Forone è la prima creazione della collaborazione tra Sunnei e Camper: segna la fine dell’era della scarpa destra e di quella sinistra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sunnei x Camper

Forone è la prima creazione della collaborazione tra Sunnei e Camper. L'annuncio della partnership risale alle Milano Fashion Week di febbraio, quando a sorpresa, durante la sfilata di Sunnei della collezione Autunno/Inverno 2024, sono apparse in passerella delle scarpe avvolte in dust bag colorate con la scritta "SUNNEI CAMPER, JUNE 2024". Dopo quello di Forone, il lancio successivo sarà nel corso del 2025.

Che cos'è Forone

Forone è una calzatura diversa da tutte le altre, perché perfettamente simmetrica: segna la fine dell'era della scarpa destra e di quella sinistra. È infatti concepita per essere calzata indistintamente da entrambi i piedi! Può quindi essere acquistata singolarmente e ci sono 5 colori disponibili da mixare a proprio piacimento per giocare con gli abbinamenti: rosso, beige, verde, blu e senape per un totale di 10 possibili combinazioni.

Forone yellow

La lavorazione è cominciata con la fase creativa, tra la sede di Sunnei a Inca e quella di Camper a Maiorca. Il team creativo di Sunnei ha studiato gli archivi di Camper, soffermandosi soprattutto sulle Trins fuori produzione, una scarpa della collezione Primavera 1996 già pensata per adattarsi sia a sinistra che a destra. Erano tre i modelli in vendita, di tre diversi colori, acquistabili singolarmente e con possibilità di scegliere differenti colori. Questo concetto è stato ripreso e riformulato, arricchito con nuovi elementi di design. E così è nata Forone, scarpa unisex con tomaia in cotone riciclato al 100%, soletta in memory foam e suola in gomma vulcanizzata.

Leggi anche Perché un'action figure di Star Wars è diventata il giocattolo vintage più costoso al mondo

L'installazione di Abnormal

La collezione comprende delle sneakers dal design allacciato: le due scarpe si acquistano singolarmente e separatamente dunque è possibile anche scegliere due differenti colori. Lo slogan recita: "Forone no sinistra, no destra. Hai trovato l'uno. Ora trova l'altro", che fa riferimento proprio al fatto che la scarpa può essere indossata indifferentemente su entrambi i piedi. Per festeggiare il lancio di Forone, Sunnei e Camper hanno previsto una speciale installazione speciale a Milano curata dallo studio di architettura Abnormal, dove il visitatore puà provare la scarpa, testarla e rendersi effettivamente conto di come calza sull'uno e sull'altro piede. Sul sito ufficiale, la singola scarpa costa 90 euro.