Una principessa al Fuorisalone: l’eleganza di Mary di Danimarca incanta Milano La Design Week è iniziata, richiamando a Milano ospiti da tutto il mondo: Mary di Danimarca è stata l’ospite d’onore di Alcova.

A cura di Beatrice Manca

A Milano è iniziata la Design Week, l'evento più atteso dagli appassionati di arredamento, architettura e design. Mentre è in corso il Salone del Mobile 2023, la città si anima con gli eventi diffusi del Fuorisalone: ogni quartiere presenta installazioni ed eventi da scoprire (qui una mappa per zone). La manifestazione richiama ospiti da tutto il mondo tra designer, creativi e …teste coronate: anche la principessa Mary di Danimarca è arrivata a Milano, incantevole in un look primaverile, per una visita molto speciale.

Perché Mary di Danimarca è alla Milano Design Week

Dopo la visita di Charlene di Monaco a Firenze, un'altra principessa arriva in Italia: Mary di Danimarca, la moglie del principe ereditario Frederik. La reale danese è stata l'ospite d'onore dell'inaugurazione della mostra This is Denmark di Alcova negli spazi dell'ex Macello di viale Molise. Ancora una volta, Alcova si conferma una delle tappe più interessanti del Fuorisalone nella capacità di scoprire luoghi inesplorati e di trasformarli con designer di nicchia e progetti innovativi.

Mary di Danimarca visita la mostra di Alcova

La mostra This Is Denmark ha un allestimento particolare: una passerella in legno tra due specchi d'acqua da cui poter ammirare gli oggetti funzionali e minimal. Chi meglio della principessa per inaugurarla? La reale è stata accolta dal sindaco Beppe Sala e da Valentina Ciuffi e Joseph Grima, fondatori di Alcova.

Mary di Danimarca con il sindaco Beppe Sala

Il look geometrico di Mary di Danimarca

Minimal, essenziale, ma con un tocco vibrante: il look di Mary di Danimarca riflette l'essenza del design danese. La principessa ha approfittato del sole primaverile per indossare una camicia blu notte firmata Jesper Høvring, abbinandola a una gonna plissé al polpaccio con un gioco di colori astratti tra il bianco, il blu e il celeste. Confermando l'attenzione alla sostenibilità, la gonna è un modello (riciclato) di Designers Remix, brand specializzato in upcycling creativo.

Mary di Danimarca indossa Jesper Høvring e Designer Remix

Per completare il look, la moglie del principe ereditario ha scelto orecchini di perle firmati Dulong e catenine sottili al collo. Non poteva però mancare un omaggio alla moda italiana: Mary di Danimarca indossava scarpe col tacco scamosciate Gianvito Rossi, in una delicata tonalità di celeste polvere. L'outfit da copiare per sentirsi regali in queste giornate di primavera.