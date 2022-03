Un puffoso panino blu: la novità di Flower Burger si ispira ai Puffi (ma sarà nel menu per poco) C’è una new entry nel menu di Flower Burger, nota catena di locali con punti vendita in tutto il mondo, Italia compresa: si tratta di un puffosissimo burger blu, che si ispira proprio ai Puffi. Effetto nostalgia assicurato!

A cura di Giusy Dente

Non si è mai abbastanza grandi per non cantare le sigle dei cartoni animati e perché no, per soffermarsi su qualche episodio di quelli del cuore quando se ne incontra uno facendo zapping. Ognuno di noi tra i ricordi d'infanzia più belli ha senz'altro i pomeriggi passati davanti alla tv con gli amici, con un fratello o una sorella, magari come pausa tra una sessione di compiti e l'altra. Da Sailor Moon a Lady Oscar, da Rossana a Mila e Shiro, la scelta è infinita: personaggi in cui ci siamo immedesimati, protagonisti di cui ci siamo innamorati, storie che avremmo voluto fossero le nostre. Chi non ha mai guardato almeno una puntata de I Puffi e non ne saprebbe canticchiare il motivetto ancora oggi? I piccoli personaggi del cartone animato hanno ispirato un gusto di gelato molto in voga negli anni Duemila a cui si aggiunge adesso anche un burger a loro dedicato.

C'è una novità nel menu di Flower Burger

Proprio puntando un po' sull'effetto nostalgia e sulla dolcezza dei ricordi d'infanzia, Flower Burger ha incluso nella sua offerta al pubblico un nuovo burger, che è entrato ufficialmente a far parte del menu. La catena plant-based made in Italy conta 23 punti vendita nel mondo tra Italia, Francia, Paesi Bassi, UK e USA, ma è nata a Milano nel 2015. È un po' come La Mecca per i vegani o comunque per coloro che non disdegnano i sapori originali, coloro che amano sperimentare quando si tratta di cibo e non si fermano alle apparenze.

Ecco a voi un panino puffoso

I burger del menu sono homemade e 100% vegani. A renderli ancora più appetitosi è che oltre al palato soddisfano anche la vista, essendo coloratissimi! Il brand, infatti, punta molto sulla creatività e sull'estetica, con panini gradevoli anche alla vista, oltre che appetitose. Nel nuovo burger il colore è un aspetto fondamentale, visto che la fonte d'ispirazione sono I Puffi, dunque non può che trattarsi di un panino blu! Si tratta di un burger in edizione limitata, disponibile solo fino a giugno in tutti gli store italiani.

È l'omaggio ai piccoli personaggi blu nati nel 1958 dalla fantasia del fumettista belga Peyo. I Puffi hanno accompagnato generazioni intere per decenni, ancora oggi mantengono intatto il loro fascino. Il prodotto pensato da Flower Burger si compone da un bun alla spirulina (che dona il tipico colore blu) farcito con burger di funghi, carote a spirale e cavolo rosso marinato, il tutto accompagnato da maionese aromatizzata al tartufo e guacamole. Un binomio di colore e sapore decisamente puffoso, tutto da provare: effetto nostalgia assicurato!