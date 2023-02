Uma Thurman alle sfilate di Milano incanta con il completo color cammello Un semplice completo in suede beige, sandali neri e cappelli racconti: Uma Thurman, ospite della sfilata di Ferragamo, conquista Milano con la sua classe.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa settimana Milano è sotto i riflettori di tutto il mondo: la Fashion Week ha richiamato nel capoluogo lombardo star internazionali, da Rihanna (con la famiglia al completo) a Kim Kardashian, in prima fila allo show di Dolce&Gabbana. Sabato è stata Uma Thurman a rubare la scena alle sfilate di Milano con la sua classe e la sua eleganza: l'attrice di Kill Bill è stata ospite dello show di Ferragamo, dove è apparsa raffinatissima con un look monocromo color cammello.

Il look ‘scamosciato' di Uma Thurman

A 52 anni l'attrice di Pulp Fiction è più bella e radiosa che mai: è arrivata a Milano per la sfilata Ferragamo ed è stata accolta da una folla di fan e paparazzi all'uscita dall'hotel Palazzo Parigi, dove alloggia. Uma Thurman ha scelto un look monocromatico color cammello con pantaloni a sigaretta e una blusa a collo alto. Il look è firmato ovviamente Ferragamo e arriva dalla collezione di debutto del designer Maximilian Davis, la Primavera/Estate 2023.

Uma Thurman in Ferragamo

Uma Thurman con i sandali scultura

Il dettaglio che non è passato inosservato, però, sono le scarpe. Non solo perché i sandali a febbraio sono prerogativa di poche coraggiose, ma anche perché quelli scelti da Uma Thurman avevano un tacco scultura che riporta il simbolo "tondo"della casa di moda italiana. L'attrice non indossava gioielli – se non un paio di orecchini dorati – e ha raccolto i capelli, lasciando una ciocca libera a incorniciare il viso. L'eleganza della semplicità: Uma Thurman è la diva sofisticata delle sfilate milanesi.