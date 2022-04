Twiggy, la leggendaria modella diventa testimonial beauty a 72 anni: la bellezza non ha età La moda sta finalmente abbandonando il diktat della gioventù a tutti i costi: Twiggy, leggenda della moda anni Sessanta, sfata ogni tabù e posa in una campagna pubblicitaria di make up.

A cura di Beatrice Manca

Con i suoi capelli corti, le ciglia lunghissime e il fisico sottile ha riscritto le regole della moda: Twiggy è stata molto più che una semplice modella, è stata un'icona degli anni Sessanta. Oggi Lesley Hornby (questo il suo vero nome) ha 72 anni ed è ancora un'icona di bellezza: capelli biondi con la frangetta, fascino sbarazzino e sorriso smagliante. Non a caso è stata scelta dal marchio di cosmetici Charlotte Tilbury come testimonial, dimostrando che la bellezza non ha data di scadenza, anzi!

Twiggy negli anni Sessanta

Twiggy modella a 72 anni

Twiggy oggi ha 72 anni: conserva ancora il ciuffo biondo che l'ha resa celebre, anche se ora porta i capelli più lunghi sulle spalle. Twiggy non ha alcuna intenzione di andare in pensione e posa ancora come modella, comparendo ancora sulle pagine delle riviste di moda. Adesso è stata scelta dal brand Charlotte Tilbury come volto di una nuova linea di make up insieme a due icone della moda british: Kate Moss e Jourdan Dunn. Non è un caso che Twiggy sia stata scelta per promuovere proprio un mascara: uno dei segni distintivi del suo look, negli anni Sessanta, era il make up grafico sugli occhi, con mascara e ciuffi di ciglia ben delineato, che ha fatto epoca e lanciato una tendenza ancora copiatissima.

La moda celebra la bellezza a ogni età

La moda sta (finalmente) abbandonando il diktat della gioventù a tutti i costi, da rincorrere a suon di bisturi e trattamenti. Le passerelle si sono aperte sempre di più a modelle con i capelli grigi, e i grandi brand hanno iniziato a celebrare la bellezza senza età delle donne: chi ha detto che le rughe sono qualcosa di cui vergognarsi? Perché il trucco deve essere un divertimento solo da giovani? La tendenza sta cambiando e lo dimostrano, per esempio, Isabella Rossellini, testimonial di Lancome, o Iris Apfel, che ha prestato il suo volto da "influencer anziana" al rossetto di Mac e a cento anni compiuti ha disegnato una linea di abiti per H&M. La stessa Twiggy era già stata ingaggiata da L'Oreal pochi anni fa. Sarà ora di smettere di preoccuparci delle piccole rughe di espressione o dei capelli grigi?