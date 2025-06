Tony Effe in Victoria’s Secret “canta” le collane di Sanremo (da 100mila euro)

video suggerito

Tony Effe è tornato e sembra essere destinato a dominare le classifiche dell'estate 2025: ha collaborato con Rose Villain, lanciando quello che si preannuncia un tormentone, il brano intitolato Victoria's Secret. Dopo aver presentato l'inedito duetto sul palco, i due hanno rilasciato anche il video e in pochissimi giorni sono riusciti ad accumulare migliaia di visualizzazioni. Se da un lato la cantante si è trasformata in un "angelo rock" del noto brand di lingerie nominato nel titolo, il rapper è tornato a indossare le collane "della discordia" che avevano fatto discutere a Sanremo: quanto valgono i gioielli in oro e titanio?

Quanto valgono le collane in oro e titanio di Tony Effe

Nel video di Victoria's Secret ad attirare le attenzioni dei fan col suo look è stato soprattutto Tony Effe. Petto nudo, pantaloni cargo con le perline ed elastico dei boxer in vista: a fare la differenza sono stati i gioielli, nominati anche nel testo del brano. Al motto di "Al collo gioielli Tiffany", il cantante ha indossato di nuovo le collane "bandite" a Sanremo ma in una versione ancora più preziosa.

Collezione Tiffany Titan by Pharrell Williams

Ha abbinato il collier con maglie grandi in oro giallo della collezione HardWear by Tiffany (prezzo 74.000 euro) a alla collana in titanio oro e diamanti della collezione Tiffany Titan by Pharrell Williams, il suo valore? Sul sito ufficiale della gioielleria quest'ultima viene venduta a 26.000 euro.

Tony Effe con gioielli Victoria's Secret

I gioielli di Tony Effe in Victoria's Secret

I gioielli di lusso di Tony Effe nel nuovo video non sono finiti qui: al polso ha sfoggiato dei bracciali Tiffany&Co. coordinati alla collana, per la precisione il modello a maglie grandi in oro giallo da 14.800 euro e quello in titanio, oro e diamanti della collezione di Pharrell Williams (prezzo 18.700 euro).

Audemars Piguet Royal Oak

Non poteva mancare l'orologio prezioso, un Audemars Piguet Royal Oak in oro giallo con il quadrante scheletrato. Quanto vale quest'ultimo? In vendita sugli e-commerce di moda di lusso, viene venduto a oltre 170.000 euro, anche se il prezzo cambia a seconda del peso e delle personalizzazioni.