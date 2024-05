video suggerito

Tony Effe e Gaia insieme per Sesso e Samba: il lancio tra boxer a vista e gioielli "preistorici" Si chiama Sesso e Samba ed è la hit che sarà fuori il 23 maggio firmata dalla coppia inedita formata da Tony Effe e Gaia: ecco cosa hanno indossato i due per l'annuncio.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'estate che si avvicina, il mondo della musica si prepara ad accogliere le nuove hit destinate a essere incoronate tormentoni di stagione. In questo momento dell'anno, infatti, sono moltissimi gli artisti che lanciano le canzoni che li accompagneranno sui palcoscenici dei festival più ambiti, certi del fatto che si contenderanno i primi posti in classifica tra acuti e ritornelli tutti da ballare. Tra gli ultimi arrivati ci sono Tony Effe e Gaia, che hanno annunciato a sorpresa un'inedita collaborazione. Il loro brano si intitola Sesso e Samba, sarà fuori giovedì 23 marzo e mixerà le sonorità seducenti della Bossa Nova con quelle taglienti della trap: ecco i look che i due hanno sfoggiato per dare la grande news ai fan.

Tony Effe veste oversize

Tony Effe e Gaia hanno unito le loro forze per realizzare quello che si preannuncia uno dei tormentoni dell'estate. Ritmo latino, ritornello catchy e un sound irresistibile, Sesso e Samba è un pezzo fresco e magnetico che rispecchia alla perfezione la sensualità e la complicità dei due artisti. Quale migliore occasione delle foto promo per lasciar trionfare il glamour? Tony Effe, da sempre appassionato di griffe, ha puntato sullo stile iconico di The Attico abbinando una camicia crop total white a un paio di pantaloni scuri e oversize con i tasconi, per la precisione un modello a vita bassa portato con la cintura a contrasto (sempre di The Attico) che ha lasciato i boxer bianchi in vista. Non sono mancati gli occhiali da sole da divo e la maxi catena di diamanti al collo.

Tony Effe in The Attico

Gaia lascia trionfare lo stile dark

Gaia ha invece sfoggiato due diversi look per le foto promo di Sesso e Samba. Nella prima si è trasformata in una dea dark con un minidress fasciante e asimmetrico, con la gonna corta e delle trasparenze all'altezza della vita. Capelli lunghissimi ed extra lisci, french manicure molto marcata e make-up con gli occhi in evidenza: a fare la differenza sono stati i gioielli, ovvero la collana, i bracciali e gli anelli in argento e perle, il cui design sembra essere ispirato all'epoca preistorica. Il secondo outfit è invece più casual, con crop top incrociato a fantasia e pantaloni bianchi a zampa con un audace cut-out sotto la cintura. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per ammirare i due artisti fianco a fianco nel video.

