Tomaso Trussardi da piccolo con la sorella Gaia: la dolce foto col taglio "a scodella" Com'era Tomaso Trussardi da bambino? Lo ha rivelato lui stesso sui social rispolverando una vecchia foto dell'infanzia in cui appare accanto alla sorella Gaia.

A cura di Valeria Paglionico

I social sono ormai il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo e tra i loro lati positivi c'è il fatto che sono riusciti a "normalizzare" la vita delle star. Se fino a qualche tempo fa i personaggi famosi venivano circondati da una sorta di aura di perfezione, ora le cose sono cambiate e praticamente tutti non hanno più paura di mostrare i lati più intimi della loro quotidianità. Non fa eccezione neppure Tomaso Trussardi che, sebbene in pubblico appaia sempre elegantissimo e formale, sull'account personale non perde occasione per rivelare gli aspetti "comuni" della sua vita. Un esempio? Ha riaperto la scatola dei ricordi, postando una dolcissima foto di quando era solo un bambino.

La foto del passato dei fratelli Trussardi

Tomaso Trussardi è finito spesso al centro del gossip, da quando ha annunciato il divorzio da Michelle Hunziker a quando si è ritrovato a dover smentire le voci di un presunto flirt con Chiara Ferragni, ma in tutti i casi non ha mai perso la classe che da sempre lo contraddistingue. Non è successo nemmeno sui social, dove solitamente documenta tutti i suoi successi professionali a capo della casa di moda di famiglia. Di recente, però, si è concesso un piccolo momento di nostalgia rispolverando una dolcissima foto di quando era bambino, nella quale è apparso accanto alla sorella Gaia. Sebbene quest'ultima non lavori più nella Maison, i due hanno mantenuto un rapporto profondo e affiatato e a dimostrarlo è questo scatto del passato.

Tomaso Trussardi da piccolo col padre

Com'era Tomaso Trussardi da bambino

La foto dei fratelli Trussardi è in bianco e nero e li mostra insieme quando erano solo dei bambini. Da un lato c'è la sorella maggiore Gaia col sorriso stampato sulle labbra, un cerchietto tra i capelli e un maglioncino col collo Peter Pan, dall'altro c'è Tomaso con lo sguardo vispo, i capelli a caschetto biondi e una camicetta portata spuntata sul collo. L'imprenditore sui social non ha potuto fare a meno di taggare la sorella, aggiungendo nella didascalia semplicemente la parola "Scodella?" (che ha portato l'attenzione sull'iconico taglio per bambini che ha spopolato tra gli anni '80 e '90). Da allora Tomaso è cresciuto molto ma non ha perso la bellezza che ancora oggi lo contraddistingue: in quanti lo avrebbero riconosciuto anche senza alcun riferimento?