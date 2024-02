Com’erano i figli di Ilary Blasi da piccoli: la vecchia foto ricordo postata da Chanel Totti Ricordate com’erano i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti da piccoli? Ci ha pensato Chanel Totti a “rinfrescarvi le idee”: ecco la foto del passato in cui sia lei che i fratelli sono solo dei bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno reso la loro storia romantica iconica, tanto che rimarranno per sempre tra le coppie dello spettacolo più amate di tutti i tempi. Dopo essersi separati ufficialmente, però, tra questioni affrontate in tribunale e pubbliche "denunce" con docu-film e libri, sono arrivati sempre di più ai ferri corti e ad oggi continuano a tenere banco su tutte le riviste di gossip. I tre figli si "dividono" tra loro e hanno preferito non commentare l'accaduto pubblicamente. La più attiva sui social è la seconda, Chanel Totti, che proprio di recente ha riaperto la scatola dei ricordi: ecco lo scatto che ha rispolverato.

Chanel Totti celebra la fratellanza

Chanel Totti è ormai una vera e propria star dei social, sul suo profilo (dove conta quasi 500mila followers) condivide diversi aspetti della sua quotidianità, dai regali di lusso ricevuti dal fidanzato alle serate trascorse in palestra, fino ad arrivare ai viaggi in giro per il mondo sia con la mamma che con il papà. Nelle ultime ore ha deciso di mettere temporaneamente da parte la sua passione per la moda e ha lasciato spazio ai ricordi. Sarà perché si sentiva nostalgica o perché semplicemente si era ritrovata davanti alcuni album di foto del passato, ma la cosa certa è che ha postato uno scatto del passato che ha celebrato la fratellanza.

Chanel, Isabel e Cristian Totti da piccoli

La vecchia foto dei fratelli Totti

I figli di Ilary Blasi e Francesco Totti sono praticamente nati e cresciuti sotto i riflettori, basti pensare al fatto che il papà fin da piccolissimi li ha portati allo stadio a seguire le partite della Roma. In quanti ricordano com'erano da bambini? A soddisfare le curiosità dei fan è stata Chanel con lo scatto risalente a quando ha compiuto 7 anni. Lei aveva i capelli lunghi e biondi proprio come ora, vestiva casual con una felpa pink e teneva tra le braccia la piccola Isabel, apparsa adorabile con un codino al centro della testa e un maglione a cuori. Il più grande, Cristian, sorrideva in camera e abbracciava con dolcezza la sorellina minore. I tre sono sempre stati bellissimi (e super somiglianti ai genitori).