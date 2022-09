Tiara Spencer, chi erediterà la corona indossata da Lady Diana il giorno del matrimonio Con la morte di Elisabetta II, chi erediterà i suoi gioielli? E a chi andrà la tiara indossata da Diana nel giorno del matrimonio con Carlo?

A cura di Giusy Dente

Con la morte della regina Elisabetta, c'è grande curiosità in merito al testamento da lei lasciato e a come i suoi beni verranno distribuiti. In particolare, ci si domanda chi erediterà la corposa e preziosa collezione di gioielli della sovrana, che comprende anche decine di tiare. Nel corso del tempo, alcuni pezzi sono stati indossati sia da Kate Middleton che da Meghan Markle, per esempio le corone nei rispettivi giorni del matrimonio. La prima sfoggiò la tiara Cartier Halo, composta da un migliaio di diamanti, per le nozze con il principe William. La duchessa di Sussex, invece, quando disse sì a Harry nel 2018 aveva poggiata sul capo una fascia di diamanti della Regina Mary. Lady Diana fece una scelta diversa, quando sposò Carlo.

Tiara Spencer, il primo "affronto di Diana"

Per le nozze con Carlo nel 1981, Lady D scelse di non attingere alla collezione di gioielli della royal family. Avrebbe potuto indossare una delle corone della regina, come fatto da Meghan Markle e Kate Middleton negli anni a venire, ma invece decise di omaggiare le proprie origini con un cimelio di proprietà della sua famiglia di origine. Nel giorno del sì, la "principessa triste" indossò una tiara che aveva ereditato suo padre, il conte John Spencer, a metà degli anni Settanta. Prima di lei, l'avevano indossata entrambe le sorelle nei rispettivi giorni del matrimonio: prima Lady Jane nel 1978 e poi Lady Sarah nel 1980. La tiara è ricomparsa nel 2018, in occasione del matrimonio di Celia McCorquodale, figlia della sorella di Lady Diana.

Chi indosserà la tiara Spencer

Il gioiello risale al 1930, realizzato dal gioielliere di lusso Garrard assemblando vecchi gioielli e diamanti della famiglia Spencer. Oggi è custodita dal fratello di Lady D ed è stata recentemente esposta dalla casa d’aste Sotheby’s in occasione del giubileo di Platino della regina Elisabetta. La tiara Spencer non andrà nelle mani di Kate Middleton. La principessa in realtà in questi anni ha indossato diversi oggetti a lei appartenuti, in primis l'anello di fidanzamento ricevuto da William, ma non è mai stata vista con indosso la Spencer Tiara. Ha invece indossato spesso la tiara con nodo (ma della collezione reale) che anche Diana adorava.

La Spencer Tiara è destinata ad essere ereditata dalla principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate e unica figlia femmina della coppia. La prima nipote della defunta Lady D, tra l'altro, ha come terzo nome proprio Diana. Sarà lei a possedere la tiara che segnò la prima "trasgressione" della nonna all'intero della royal family.