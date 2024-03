Thylane Blondeau, lo slip esce dai pantaloni: l’underwear in mostra è la nuova tendenza Vita bassa e slip in vista: Thylane Blondeau alla sfilata di Miu Miu della Paris Fashion Week, si è ispirata all’estetica anni Duemila tanto cara alla Maison. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2024-2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è appena conclusa la Settimana della Moda parigina. Miu Miu nell'ultimo giorno di sfilate ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2024-25. Miuccia Prada ha rappresentato nello show le diverse fasi della vita affidandosi a modelle di età diverse, tra cui un volto che non ha nulla a che vedere col settore fashion: una dottoressa cinese 70enne, che con la sua presenza ha sfidato gli stereotipi e i pregiudizi legati all'età, dimostrando che non è mai troppo tardi per realizzare un piccolo sogno nel cassetto. Per quanto riguarda invece gli ospiti, non poteva mancare una casa amica della Maison: la ex bambina più bella del mondo, diventata ormai una modella di spicco onnipresente a tutti gli eventi più glamour, compresele Fashion Week.

Il look di Thylane Blondeau

Thylane Blondeau ha vissuto un'intensa Paris Fashion Week, partecipando a diversi show del calendario: Rabanne, Isabel Marant (con l'abito in maglia e i capelli raccolti), infine Miu Miu. Le sfilate di questa Maison sono per lei una tappa fissa, di anno in anno. Era presente alla Settimana della Moda parigina del 2021 (coi pantaloni di pelle), a quella dell'anno successivo con l'iconico pullover crop della Casa di Moda, infine l'anno scorso in total denim. A ottobre 2023, quando il brand ha presentato la Primavera/Estate 2024, lei era presente e ha stupito tutti con un drastico cambio hair look: il caschetto.

Ora è una fan della chioma corta, anche se alle sfilate di quest'anno ha optato sempre per dei raccolti ben pettinati e ordinatissimi, effetto bagnato. Da Miu Miu, si è allineata a all'immaginario anni Duemila così tanto caro alla Maison, optando per un top strapless a forma triangolare con pantaloni abbinati a vita bassissima e maxi cintura. Ha aggiunto accessori neri, con un unico tocco di colore piuttosto sgargiante: il verde dell'intimo lasciato bene in vista, proprio come era in voga una ventina di anni fa. Outfit più chic per la serata, all'insegna dell'intramontabile total black con abito lungo dalla maxi scollatura e blazer.

Tornano gli anni Duemila

L'estetica degli anni Duemila è particolarmente cara alla Maison, che nelle precedenti collezioni ha pescato a piene mani da tutto ciò che era in voga in quel periodo, riportandolo in auge: minigonne inguinali, vita bassissima, denim, micro top a fascia, pantaloni cargo coi tasconi, persino le amate/odiate infradito a stivale. Basti pensare a icone come Britney Spears, Christina Aguilera e Paris Hilton: si vestivano così e hanno fatto da modello per la generazione di teenagers che si ispirava a loro, guardandoli come idoli da imitare. L'underwear in vista è un elemento che fa subito pensare a quello stile: da minigonne e jeans a vita bassissima si era soliti lasciare in mostra il perizoma oppure dei boxer. È un trend che ha conquistato tutti di recente, anche Chiara Ferragni. Chi sarà la prossima dopo Thylane Blondeau?