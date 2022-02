Tess Masazza, la comica di LOL con la passione per la moda: è trendy tra camicie over e top animalier Tess Masazza è una delle protagoniste di “LOL 2 – Chi ride è fuori” ma la cosa che in pochi sanno è che, al di là della comicità, ha anche la passione per la moda. Tra minidress trendy, sensuali topless e accessori per capelli, avrebbe tutte le carte in regola per diventare icona fashion.

A cura di Valeria Paglionico

Tess Masazza è tra i comici che hanno preso parte alla seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori, dove ha dato prova di grande talento e ironia. La cosa che in pochi sanno è che, oltre a recitare, è anche influencer e giornalista di moda (non a caso tra le sue più care amiche ci sono Paola Turani e Giulia Valentina). Spulciando il suo profilo social, si scopre che è una vera e propria icona fashion capace di mixare alla perfezione tutti i trend più gettonati di stagione. Tra sensuali topless, look all'ultima moda e accessori griffati, Tess ha tutte le carte in regola per dettare legge in fatto di stile.

Tess Masazza è giornalista di moda

Classe 1987, nata a Los Angeles da padre francese e madre del Madagascar, Tess Masazza ha deciso di trasferirsi stabilmente in Italia, tatuandosi però sulla schiena le iniziali di tutti i luoghi in cui ha vissuto. Fotografa, scrittrice, giornalista di moda, attrice: ha raggiunto il successo grazie al canale YouTube chiamato Melodramachic By Tess Masazza e alla web series Melodramachic – insopportabilmente donna. Nonostante ad oggi sia famosa per la sua comicità, non ha dimenticato la sua passione per il mondo fashion e per l'universo beauty, tanto che spesso sui social posta foto all'insegna del glamour.

Tess Masazza con maniche a sbuffo e coda di cavallo

Gli outfit trendy e sensuali di Tess Masazza

Lo stile di Tess Masazza? Riesce a fondere in modo impeccabile glamour e sensualità. Cappotti teddy, abiti chemisier, minidress a pois, stampe animalier e tailleur dal mood mannish: l'attrice conosce tutti i trend più gettonati di stagione e non può fare a meno di seguirli. Nasconde inoltre anche un lato incredibilmente sensuale, basta guardare i suoi profili social, dove non esita a fotografarsi in topless con indosso solo un cappello alla pescatore, una camicia bianca oversize o una salopette di jeans. Complice anche l'amicizia con Paola Turani e Giulia Valentino, la Masazza starà pensando anche a una carriera da fashion influencer?

Tess Masazza con la camicia bianca oversize

Tutti gli hair look di Tess Masazza

Sebbene non si sia mai definita una donna "ossessionata" dalla beauty routine, Tess Masazza ha un'unica fissa: quella per i capelli sottili. Non di rado sperimenta i più svariati hair look, spaziando tra acconciature classiche e originali. È da sempre fedele al taglio medio ma non ha paura di osare con code di cavallo alte, chignon decorati con maxi fiocchi di velluto e turbanti. Ama gli accessori per la chioma, dai frontini principeschi ai maxi cappelli, entrambi considerati veri e propri must-have del suo stile. Certo, non disdegna lo styling "tradizionale", ovvero extra liscio, ma è chiaro che si serve di espedienti trendy e originale per "mascherare" i suoi capelli fini.