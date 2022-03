Tess Masazza, l’attrice si racconta: il vero nome, il fidanzato e cosa è successo col palloncino a LOL Tess Masazza ha risposto su Fanpage.it alle domande che gli utenti rivolgono a Google per sapere di più sulla sua vita professionale e privata.

Nata a Los Angeles nel 1987, Tess Masazza oggi vive stabilmente in Italia, dopo aver girato il mondo per un po'. Per Fanpage.it ha risposto alle domande di Google, quelle che fan e curiosi rivolgono al motore di ricerca per conoscerla meglio. Una di queste riguarda proprio il suo strano nome, che non è affatto un diminutivo o un nome d'arte: "Mia mamma ha adorato il personaggio di Natassja Kinski nel film di Polanski che si chiama appunto Tess". Dalla famiglia agli amici, dalla situazione sentimentale fino alle esperienze lavorative: ecco cosa ha raccontato.

Tess Masazza, una vita sempre in viaggio

Dopo aver trascorso circa un anno a Los Angeles, Tess Masazza si è trasferita in Tunisia e qui ha trascorso gran parte della sua infanzia per poi andare in Francia. Dopo la maturità, infatti, ha accantonato l'idea dell'università, spinta dalla voglia di fare quante più esperienze possibili e di arricchirsi. Per questo è volata dall'altra parte del mondo, in Australia. Oggi vive stabilmente in Italia e nella recitazione ha trovato il suo canale d'espressione: il web le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico arrivando poi in radio, in tv, a teatro e anche in libreria.

Cosa significa essere Insopportabilmente donna

Insopportabilmente donna è il format con cui Tess Masazza ha conquistato i social, ironizzando su tutte le sfumature, le unicità e le contraddizioni del mondo femminile. Uno dei video che ha funzionato di più online è stato quello dedicato al ciclo mestruale: "Racconto degli sbalzi d'umore, per esempio nel mio caso sono estremamente sensibile. Quando ho il ciclo non posso vedere video di animali perché inizio a piangere e non mi ferma più nessuno". Dalla web serie ha tratto sia un libro che uno spettacolo teatrale. Il romanzo omonimo ha per protagonista una donna di 30 anni che fatica a crescere, ma la vita la mette davanti alla necessità di diventare finalmente un po' più responsabile. Due anni fa Insopportabilmente donna è sbarcato a teatro: "Risalire, perché ho fatto teatro tanti anni, con qualcosa di mio, il mio bambino sul palco, è stata un'esperienza assurda" ha raccontato orgogliosa.

LOL e la disavventura col palloncino

Di recente Tess Masazza ha fatto parte del cast della seconda edizione di LOL: "È un'esperienza incredibile, assurda. Ci sono state tante critiche. Le capisco, le accetto: sono stata presa dall'ansia da prestazione, ma essere lì con dei mostri sacri è qualcosa che non dimenticherò mai". Qualcuno l'ha criticata per essersi messa poco in gioco, per essere stata una presenza poco incisiva e rilevante. Inutile: così l'ha definita qualcuno, ritenendola poco coinvolgente nelle dinamiche. Per tutta risposta, lei ha pubblicato un video ironico in cui si mette nei panni di coloro che cercandola tra gli altri attori, la confondono con una palma. Una delle gag più cercate di LOL 2 che la riguardano è quella del palloncino: "Non doveva esplodere. Ci ho messo tanto, ho fatto prove per giorni per trovare la tecnica giusta per gonfiarlo, perché è complicato. Evidentemente l'ho gonfiato troppo".

Il segreto per essere felici

L'attrice ha cinque tatuaggi, di cui uno sul braccio: una scritta molto significativa. Ha inciso sulla pelle la frase: ces petits riens, che è una sorta di monito. "Vuol dire: questi piccoli niente, vedere anche le piccole cose della vita, perché sono spesso quelle che ti rendono la giornata più felice e allegra. Spesso le do per scontate: bisogna dare il peso giusto alle cose, ce ne sono tante piccole che possono cambiarti l'umore e magari anche la vita" ha spiegato. Oltre a guardare tra le piccole ma significative cose, Tess cerca la felicità giorno dopo giorno semplicemente facendo ciò che ama: "Guadagno abbastanza per essere tranquilla ma i soldi, sembra detto apposta ma è la verità, non sono mai stati la mia priorità. Quello che faccio lo faccio prima per passione e amore". Oggi sembra aver trovato un equilibrio, grazie anche al suo compagno. È fidanzata con un ragazzo sardo di nome Matteo: "Sono felice, forse più sensibile del solito, perché stanno succedendo tante cose nella mia vita. È per tutti un periodo complicato e complesso, quindi cerco di dare il peso giusto alle cose e di puntare sempre alla serenità: ci sto provando".