Tendenze moda 2023, la camicia di jeans è un must: come indossarla e abbinarla in estate

A cura di Beatrice Manca

Da sinistra Iuter, Stradivarius, Uniqlo

Con la sua aria rilassata e un po' grunge ha attraversato i decenni e ora è tornata protagonista delle tendenze di stagione: parliamo della camicia di jeans, il capo must della Primavera/Estate 2023. In versione colorata o nel classico lavaggio blu, in versione cropped o oversize, la camicia in denim si rivela una preziosa alleata di stile per i look estivi: da Etro a Blumarine, da Off-White a Stella McCartney, ecco i modelli di tendenza e gli abbinamenti da provare quest'estate.

La tendenza camicia denim per l'estate 2023

La camicia in denim è uno di quei capi che non possono mancare nel guardaroba: anche se le mode cambiano, lei resta. Quest'anno, complice la tendenza total denim, le camicie denim sono tornate in passerella, da Off White a Stella McCartney: Blumarine le impreziosisce con applicazioni scintillanti, mentre Alexander McQueen la propone con un lavaggio in denim scuro e volumi scolpiti a ricordare un corsetto. Anche Etro punta sul tessuto scuro, ma con una stampa di ispirazione naturalistica, mentre ACT N1 cita il grunge con strappi e maxi tasche applicate.

Mother

Come abbinare la camicia di jeans

Le sfilate estive non hanno dubbi: l'abbinamento principe del jeans quest'anno è… il jeans. La camicia, specialmente se in versione cropped, è perfetta per costruire un outfit total denim, magari spezzato da un top reggiseno scintillante che fa capolino dalla shirt sbottonata. La combinazione jeans&cristalli è un'ottima soluzione anche per le sere d'estate, da declinare con camicia oversize e minigonna scintillante.

Blumarine

La camicia in denim però ha un'anima casual da esaltare con look colorati. Si indossa sopra al bikini, o su una canottiera colorata, per un look perfetto dalla spiaggia all'aperitivo. Le camicie oversize sono anche perfette anche con una minigonna, la tendenza dell'estate 2023. Tra gli abbinamenti più cool della stagione ci sono quelli che ammiccano agli anni Duemila, come i minidress dai colori fluo o dalle stampe accese.

Stella McCartney

La forza della camicia di jeans è la sua versatilità: diventa boho-chic se indossata con una gonna lunga con stampa a fiori, oppure rock sopra pantaloni animalier. Insomma, le possibilità sono infinite, non resta che scegliere il modello preferito e sperimentare!