Tallulah Willis con i capelli arancioni: il nuovo look nasconde un dettaglio “nostalgico” Tallulah Willis sui social ha rivelato un look inedito con i capelli arancioni portati spettinati. Il dettaglio che in pochi immaginano? Non si tratta di un selfie attuale ma di una foto risalente a uno dei momenti più difficili della sua vita.

A cura di Valeria Paglionico

Tallulah Willis, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis, è molto attiva sui social e non esita a documentare ogni momento della sua quotidianità, dalla proposta di nozze ricevuta dal fidanzato Dillon Buss ai dolci momenti passati in famiglia. Nelle ultime ore ha sorpreso tutti con un selfie in intimo nel quale ha sfoggiato un inedito look con i capelli arancioni e spettinati. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una foto attuale ma di un vecchio scatto con cui ha ricordato quanto sia stato difficile affrontare le sue insicurezze a 20 anni.

Tallulah Willis, il selfie in intimo

Nelle ultime ore la figlia di Demi Moore e Bruce Willis ha condiviso un selfie in versione casalinga ma iper sensuale. Si è immortalata nello specchio del bagno in intimo, con indosso solo un tanga nero e una canotta a costine blu notte che ha messo in risalto il seno. Il dettaglio che ha sorpreso i fan? Tallulah ha sfoggiato un hair look inedito. Niente più capelli scuri con le sfumature ramate, la sua chioma è arancione e con la frangia a tendina, l'ha portata leggermente spettinata, così da aggiungere un tocco messy alla sua immagine. Il dettaglio che in pochi immaginano? È uno scatto risalente a uno dei periodi più difficili della sua vita.

Il toccante messaggio di Tallulah Willis

La foto di Tallulah Willis non è attuale, risale a quando aveva 20 anni e provava ad affrontare le sue insicurezze. Nella didascalia del post ha infatti scritto: "Ascoltando Crying di Orbison e con una cascata di profondo amore ricordando questa ventenne con i tentacoli color panico e un bellissimo corpo, BELLISSIMO. Vorrei poter attraversare lo spazio-tempo, abbracciarla, calmarla e rassicurarla sul fatto che è sicuramente abbastanza". Non è la prima volta che la figlia di Demi Moore condivide uno scatto del passato, lo aveva già fatto di recente: in versione Christina Aguilera aveva voluto celebrare il suo settimo anno di sobrietà. Sebbene fosse risaputo che avesse un passato difficile alle spalle, nessuno avrebbe mai immaginato che Tallulah fosse stata così fragile e sensibile: è la dimostrazione vivente del fatto che essere figli di star internazionali non è sempre così desiderabile.