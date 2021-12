Tagliente con la penna, senza fronzoli nel vestire: lo stile di Joan Didion, fashion icon a 80 anni La scrittrice Joan Didion è venuta a mancare: aveva 87 anni. Il suo approccio concreto e autentico alla scrittura così come alla vita si rifletteva nel suo stile semplice e senza fronzoli, che non le ha impedito di diventare ugualmente una fashion icon.

A cura di Giusy Dente

La raccolta di saggi Verso Betlemme, il romanzo Play It as It Lays, diverse sceneggiature (tra cui quella del film A Star Is Born): sono solo alcune delle opere di Joan Didion, la scrittrice morta ieri a 87 anni. Nella letteratura nordamericana del dopoguerra il suo nome rappresenta un punto fermo, ma si è dedicata in modo appassionato e prolifico anche al giornalismo (scrivendo per The New York Times e ancora prima per Vogue). Tra i suoi libri più letti anche L'anno del pensiero, che le è valso il National Book Award nel 2005 e Blue Nights, che affonda le radici in due esperienze personali della scrittrice, che ha dovuto affrontare contemporaneamente la morte del marito e la malattia della figlia.

Joan Didion nel 2012

Lo stile di Joan Didion

Semplice e senza fronzoli: lo stile di Joan Didion era essenziale come lei. Sia come donna che come scrittrice amava arrivare dritta al punto e dire la verità. Forse la scrittura aveva contribuito a forgiare quell'animo così disciplinato e rigoroso, che si rifletteva anche nel suo guardaroba. Si racconta che attaccata all'anta dell'armadio avesse una sorta di lista dei bagagli, i suoi capi essenziali, da cui non si separava mai e che portava sempre con sé: due gonne, un maglione, sigarette, bourbon, un plaid in mohair.

Joan Didion nel 2007

E ovviamente la macchina da scrivere. Non dimentichiamo che è riuscita a fare dei dolori più grandi della sua vita il suo più grande capolavoro, scritto con coraggio e sforzo, ma anche tanta analisi e tanta osservazione, dentro e fuori di sé. Il suo metodo di scrittura era il suo modo di vivere, a metà tra sensibilità e oggettività: filtrare i propri sentimenti attraverso l'obiettività, per comprendere e per raccontare, in un modo tagliente e sincero al limite dello spietato. Non a caso, era solita scrivere sempre in prima persona, ma con estremo autocontrollo. Ed era solita vestire in modo semplice e comodo, mai appariscente, liberandosi della moda a vantaggio quasi dell'anonimato.

Joan Didion nel 2009

Joan Didion, testimonial a 80 anni

Nonostante fosse una donna riservata e per nulla propensa a fare vita mondana sotto i riflettori, Joan Didion amava farsi fotografare. Molti degli scatti che la immortalano ce la restituiscono con i due accessori irrinunciabili per lei: i grandi occhiali da sole e le clip per capelli. Nel 2015, quando aveva già compiuto 80 anni, la casa di moda francese Céline (con l'allora direttrice creativo Phoebe Philo) la scelse per una campagna pubblicitaria, diventata virale. Quegli scatti la resero un'icona: indossava un semplice maglione nero e, appunto, degli enormi occhiali da sole con lenti scurissime. Ancora prima aveva preso parte a una pubblicità di moda per Gap, nel 1989, fotografata da Annie Leibovitz assieme alla figlia Quintana.

Joan Didion nel 2007

Joan Didion ha scritto: "La vita cambia in fretta. La vita cambia in un istante. Ti siedi a tavola e la tua vita non è più la stessa". In questo inarrestabile cambiamento caotico lei ha trovato il suo equilibrio, una semplicità interiore ed esteriore che non le ha impedito di accedere alla complessità della vita, raccontandola con autenticità.